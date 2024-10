Companhias aéreas de Egipto e Emirados cancelam voos após ataques contra Irão

A companhia aérea egípcia Egyptair e as dos Emirados Árabes Unidos (EAU) Etihad Airways e flydubai anunciaram o cancelamento ou o desvio dos voos programados para hoje para países do Médio Oriente, após ataques de Israel contra o Irão.

"Devido aos acontecimentos que ocorrem na região, a Egyptair cancelou hoje todos os voos para Bagdade e Erbil (Iraque) até que a situação estabilize. Além disso, o voo número MS719 da Egyptair para Amã (Jordânia) foi também cancelado hoje", disse a companhia aérea.

Por sua vez, a Etihad Airways, com sede em Abu Dhabi (EAU), afirmou num outro comunicado que "desviou vários dos seus voos de hoje, sábado, devido a restrições de espaço aéreo em algumas partes do Médio Oriente", enquanto indicou que a companhia aérea continua em contacto com as autoridades competentes "em relação aos desenvolvimentos".

"Esta medida poderá causar atrasos e alterações em vários voos nas próximas 48 horas", afirmou a companhia aérea, acrescentando que "a segurança dos seus passageiros e da tripulação continua a ser a sua máxima preocupação e não irá operar quaisquer voos a menos que seja seguro fazê-lo".

Também a companhia aérea 'low cost' flydubai anunciou, num comunicado a que a agência EFE teve acesso, que cancelou todos os seus voos previstos para hoje para a Jordânia, Irão, Iraque e Israel "como medida de precaução", referindo que outros foram desviados.

O Iraque fechou o espaço aéreo na noite de sexta-feira e reabriu-o após os ataques de Israel a três províncias do Irão, que até agora fizeram dois soldados iranianos mortos.

Após esta nova agressão israelita, o Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano sublinhou o seu direito legítimo de se defender, enquanto a grande maioria dos países árabes do Médio Oriente apelou à "moderação máxima" para evitar uma escalada.

Israel anunciou hoje que tinha efetuado ataques "precisos e direcionados" no Irão em resposta ao ataque de 01 de outubro, visando em particular locais de produção de mísseis, enquanto Teerão relatou "danos limitados".

Estes bombardeamentos têm como pano de fundo as tensões regionais exacerbadas no último ano pela guerra em Gaza entre Israel e o Hamas palestiniano, e as suas repercussões no vizinho Líbano, onde o exército israelita combate o Hezbollah. Estes dois movimentos islamistas são aliados do Irão, que os arma e financia.

Em 01 de outubro, Teerão disparou cerca de 200 mísseis contra Israel, incluindo, pela primeira vez, vários mísseis hipersónicos. Israel tinha prometido retaliar o Irão por este ataque.