Montenegro anuncia redução de 33% na tarifa aérea entre Madeira e Açores

Luís Montenegro anunciou hoje, no encerramento do Congresso do PSD-Açores, em Ponta Delgada, uma redução de 10% da tarifa aérea máxima prevista no subsídio social de mobilidade para as ligações entre os Açores e o continente e uma diminuição de 33% na tarifa máxima nas viagens entre os arquipélagos dos Açores e da Madeira.

“Vamos baixar em 10% a tarifa para residentes e para estudantes nas viagens entre a Região Autónoma (dos Açores) e o continente, e vice-versa”, anunciou o líder do PSD e primeiro-ministro. E voltando-se para o lugar onde estava sentado Miguel Albuquerque, prosseguiu. “E vamos reduzir 33% - isto é para os dois agora – (a tarifa) nas viagens entre as regiões autónomas, entre a Madeira e os Açores e os Açores e a Madeira”, acrescentou, colhendo aplausos da plateia de militantes.

Luís Montenegro tinha as contas já feitas e deu exemplos nos Açores. “Para terem uma ideia, onde hoje um residente paga 134 euros para ir para o continente vai passar a pagar 119, onde um estudante paga 99 vai passar a pagar 89 e, entre as regiões autónomas, onde se paga 119 vai pagar-se 79 euros”.

Quanto a se a medida de redução de 10% da tarifa máxima prevista no subsídio social de mobilidade nas ligações aéreas para o Continente também se aplica à Madeira, Luís Montenegro nada disse, mas deixou um recado aos críticos.

Ao contrário do que possa sugerir a alguns, isto não é uma benesse aos açorianos, isto é a concretização dos princípios da autonomia, isto é a concretização da solidariedade e da mobilidade dentro do nosso País, é disso que estamos a falar. Não é só para que as pessoas não estejam mais próximas, o que já não era pouco e que, aliás, já acontece entre os residentes nas ilhas, com a tarifa Açores que é extraordinária" Luís Montenegro

Além da redução das tarifas máximas, prometeu também agilizar os procedimentos do pagamento do subsídio social de mobilidade nas Regiões Autónomas.