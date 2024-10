O treinador do Nacional, Tiago Margarido, não teme o momento de grande fulgor que o Sporting atravessa e, por isso, acredita que a equipa alvinegra pode surpreender a formação leonina no jogo de amanhã, em Alvalade, para os quartos de final da Taça da Liga.

“Vamos jogar frente uma equipa fortíssima, que é elogiada pela crítica tendo em conta o seu processo e a qualidade dos seus jogadores. Contudo, temos uma estratégia e vamos com o intuito de passar à final four. Acreditamos muito na estratégia que montamos, os jogadores acreditam muito, a equipa técnica acredita muito e pensamos que podemos surpreender o Sporting.”

O Nacional já defrontou esta temporada o Sporting- derrota por 1-6 na segunda jornada da I Liga- sendo que Tiago Margarido considera que a sua equipa está, agora, mais bem preparada para enfrentar tão poderoso opositor.

“Na altura em que defrontámos o Sporting foi numa fase muito prematura da época. Os 19 jogadores novos que tínhamos ainda estavam num processo de adaptação ao grupo e naquilo que eram as nossas ideias. Pensamos, por isso, que nesta altura estamos melhor preparados. Contudo, sabemos que vamos ter muitas dificuldades pois o Sporting está fortíssimo e está a fazer uma época brilhante. Considero, no entanto, que ambas as equipas estão mais fortes.”