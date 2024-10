Governo da Madeira defende que situação dos alunos do ISAL deve ser salvaguardada

O Governo da Madeira lamentou hoje que o Instituto Superior de Administração e Línguas (ISAL) tenha perdido a acreditação, defendendo que a situação dos mais de 150 alunos em formação deve ser salvaguardada.

"Lamentamos o processo pelo qual passa o ISAL, perder uma instituição de formação neste caso particular de ensino superior na região é, sem dúvida, algo que não é positivo", disse o secretário regional da Educação, Ciência e Tecnologia da Madeira, Jorge Carvalho, aos jornalistas, à margem da cerimónia comemorativa do 57.º aniversário da inauguração da Escola de Hotelaria e Turismo da Madeira, no Funchal.

No domingo, em comunicado, a instituição confirmou que a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES) não acreditou o Instituto Superior de Administração e Línguas da Madeira (ISAL), que funciona no Funchal há mais de quatro décadas.

"Neste momento, aguardamos o contacto da Direção Geral do Ensino Superior para definição dos próximos passos do ISAL, não sabendo até ao momento quais as orientações do Ministério da tutela. Sem estas orientações não podemos acrescentar mais informações", indicou a instituição na nota.

O ISAL garantiu, no entanto, que "o presente ano letivo irá decorrer com normalidade até ao final" e que "será acautelada a passagem dos alunos para outras instituições".

O Instituto Superior de Administração e Línguas da Madeira chegou a recorrer da não acreditação, mas em 17 de outubro o conselho de administração da A3ES informou a instituição da não reversão da decisão.

Hoje, o secretário da Educação madeirense realçou que o Governo Regional não tem "qualquer tutela sobre as instituições do ensino superior", argumentando que estas "conhecem as regras, sabem quais as dinâmicas associadas a essa avaliação que acontece para que os cursos possa ser acreditados".

"No entanto, nós acreditamos que todos os alunos que estavam a frequentar a sua formação, neste momento nesta instituição, serão salvaguardados em termos de continuar a sua formação seja em instituições na região, seja fora dela", reforçou.

Criado em 1989, o ISAL é frequentado por cerca de 160 alunos e tem licenciaturas nas áreas de turismo e de gestão de empresas.