Paulo Neves defende que o OE 2025 deve garantir condições de maior estabilidade e previsibilidade para o Centro Internacional de Negócios

Estamos conscientes de que o PSD a nível nacional e o Governo da República, por si liderado, têm plena consciência da importância deste Centro Internacional, não só para a Madeira como, também, para o próprio País e a nossa expetativa é a de que, no Orçamento do Estado para 2025, sejam aprovadas condições de maior estabilidade, até porque não podemos andar de Orçamento em Orçamento a defender aquilo que, para nós, é uma matéria fundamental que assume a maior relevância para a Região e para Portugal” afirmou, esta tarde, o deputado eleito pelo PSD/M à Assembleia da República, Paulo Neves, junto à Zona Franca da Madeira, numa iniciativa política em que fez questão de sublinhar a necessidade de garantir que este Centro Internacional funcione com maior estabilidade e previsibilidade, até como forma de melhor corresponder àquela que é uma das grandes preocupações dos investidores.

Paulo Neves que, a este propósito, fez questão de vincar que essa estabilidade é essencial para que se possa valorizar e dinamizar, ainda mais, aquele que é um instrumento essencial para a captação de investimento estrangeiro para a Madeira e para o País e, consequentemente, para a arrecadação de receita fiscal, onde trabalham mais de 4.000 pessoas com emprego qualificado, integradas em 2.600 empresas, sendo essa uma das prioridades que têm vindo a ser reiteradas, todos os anos, tanto pelos deputados eleitos pelo PSD/M à Assembleia da República quanto pelo próprio Governo Regional.

Aliás, frisou, “todo o trabalho que nós estamos a fazer aqui, na Madeira, seja no caso do Centro Internacional de Negócios, seja no caso do Registo Internacional de Navios – atualmente o terceiro maior Registo em toda a Europa – é um trabalho extraordinário que reverte a favor de Portugal”, deixando claro que é no conjunto de oportunidades que se criam através destes instrumentos – que, se não forem aqui mantidos, vão para qualquer outro ponto do globo – que Portugal também encontra margem de crescimento económico e afirmação no mercado.

Deputado que, a finalizar, garantiu que se as condições defendidas pelo PSD/M forem consagradas no Orçamento do Estado, esta será, obviamente, “uma excelente notícia para a Madeira e para o País”, reforçando a sua confiança nessa decisão e garantindo que o processo está a ser devidamente negociado junto da República.