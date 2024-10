Sporting soma nona vitória seguida na I Liga

O Sporting continuou hoje só com vitórias na edição 2024/25 da I Liga portuguesa de futebol ao vencer em Famalicão, por 3-0, em jogo da nona jornada.

O sueco Viktor Gyökeres, que reforçou o estatuto de melhor marcador com o seu 12.º remate certeiro na competição, aos 57 minutos, Geovany Quenda, aos 63, e Gonçalo Inácio, aos 86, marcaram os golos do campeão nacional, que lidera a I Liga com 27 pontos.

Depois de quatro empates, o Famalicão segue no oitavo lugar, com 13 pontos, apesar de não vencer há seis jogos.