TEF apresenta 'O Quebra Nozes'

Um dos mais emblemáticos contos de Natal do mundo, conhecido através da dança, teatro e cinema é agora apresentado pelo TEF Companhia de Teatro: 'O Quebra Nozes'. A adaptação e dramaturgia de Magda Paixão, com a encenação de Eduardo Luiz estreia a 16 de Novembro no Cine Teatro Santo António.

Esta peça conta a história de um pequeno soldado de madeira com aparência humana e do motivo pelo qual foi transformado num boneco.

Criada a partir do conto original de Ernst Theodor Amadeus Wilhelm Hoffmann - o Quebra-Nozes (1816), conta, como referido, com adaptação e dramaturgia de Magda Paixão, a

quem a companhia de teatro convidou, numa sentida homenagem pelo seu contributo ao TEF como actriz e criadora de textos dramáticos ao longo de vários anos, especificamente no Teatro para a Infância.

Seduziu-me o facto de tomar conhecimento sobre a figura do Quebra-Nozes originária, da Alemanha no século XV, figura essa que era considerada um amuleto transmissor de sorte e de proteção, tradição essa trazida da região de Erzgebirge na Saxónia - Alemanha e que, posteriormente, a partir do sec XVIII, ganhou impacto como objeto tradicional", começa por referir Eduardo Luíz, encenador da peça, explicando que na encenação e a direcção do processo de materialização desta história palco tentou "com a dramaturgista, atores, técnicos e demais criativos, transformá-la e dirigi-la a um público infantil, remetendo também o público adulto para a sua própria infância – lugar onde reside a inocência, onde se espera com ansiedade a descoberta dos tão desejados brinquedos natalícios e onde é vivenciada, entre lutas e sonhos, a magia - do amor, da amizade e da coragem"

Com cerca de 70 minutos e classificada para crianças maiores de 3 anos, a peça estará em exibição entre o dia 16 de Novembro e 28 de Dezembro.

A estreia está marcada para as 18 horas de sábado (16 de novembro).

Os bilhetes podem ser adquiridos de segunda a sexta-feira entre as 9h30 e as 12h30 e das 14h30 às 17h30 através do 933 369 136 ou [email protected] .