Formação para dar resposta a acidentes com matérias perigosas realizada pela 1.ª vez no Porto Santo

Entre 16 e 20 de Outubro, o Porto Santo recebeu, pela primeira vez, a formação 'Acidentes com Matérias Perigosas – Iniciação', destinada a dotar os bombeiros da Região Autónoma da Madeira com competências técnico-operacionais essenciais para a integração em equipas de resposta a acidentes envolvendo matérias perigosas.

Segundo explica a Secretaria da Protecção Civil, a formação contou com a participação de 11 bombeiros do Porto Santo e foi promovida pelo Serviço Regional de Protecção Civil, através da sua Divisão de Formação. Esta iniciativa foi acreditada pela Escola Nacional de Bombeiros e cofinanciada pelo Fundo Social Europeu, no âmbito do Programa MADEIRA 2030.

Os objectivos principais desta formação foram capacitar os bombeiros com conhecimentos e habilidades específicas para lidar com situações de emergência envolvendo substâncias perigosas, garantindo assim uma resposta mais eficaz e segura em eventuais incidentes.