Destacamento da Camacha reforça capacidade de resposta em Santa Cruz

Foi hoje reinaugurada a obra de requalificação da Secção Destacada da Camacha dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, localizada no Bairro da Nogueira. Um investimento que rondou os 210 mil euros no total e que trouxe “novas condições de infraestrutura e recursos essenciais para a protecção da população local, com destaque para a modernização do espaço e a aquisição de equipamentos fundamentais ao serviço de emergência e protecção civil”.

Na cerimónia, o comandante da Companhia de Bombeiros Sapadores de Santa Cruz referiu que a obra contou com um investimento de 150 mil euros. Já os fatos florestais de combate a incêndios custaram 20 mil euros e os drones e a formação rondaram um investimento de 27 mil euros.

“Com esta infraestrutura reabilitada, a secção da Camacha torna-se uma base de apoio logístico à Companhia de Bombeiros Sapadores e ao Serviço Municipal de Protecção Civil de Santa Cruz. A partir de agora, a unidade passa a abrigar o veículo de comando e comunicações e prevê-se a instalação futura de uma central de emergência, que funcionará como um sistema de redundância ao quartel-sede. Em situações de emergência extrema, em que o quartel-sede possa ficar inoperacional, a Companhia terá plena capacidade de manobrar e coordenar operações a partir da Camacha, mantendo uma reserva táctica e capacidade de resposta robusta”, referiu Leonardo Pereira, dando conta de que a secção da Camacha “será agora um ponto de apoio fundamental”, onde “serão sediados os equipamentos necessários para uma resposta rápida a incidentes”.

Informou ainda de que, em breve, a secção irá contar com kits de emergência masculinos e femininos destinados a situações de desalojamento, “um passo importante para garantir o apoio imediato aos cidadãos em momentos críticos”.

Além disso, este espaço será também o local de operação do veículo de comando e comunicações e, no futuro, o objectivo passa pela instalação de uma central de emergência, que funcionará como uma redundância ao quartel-sede. “Em situações extremas, onde o quartel-sede possa ficar inoperacional, a Companhia terá a capacidade de se mobilizar a partir da Camacha. Isto permitirá estabelecer uma reserva táctica que nos permitirá uma resposta robusta e eficaz”, explicou o comandante, destacando o trabalho “árduo” de todos os seus profissionais e agradecendo todo o apoio por parte da Câmara Municipal de Santa Cruz.

Já o presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz reafirmou o seu compromisso em continuar a investir na segurança e resiliência do município, proporcionando aos Bombeiros Sapadores e ao Serviço Municipal de Protecção Civil as melhores condições para o cumprimento da sua missão.