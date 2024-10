PSP detém dois ladrões em fuga após flagrante

O Comando Regional da Polícia de Segurança Pública (PSP) da Madeira acaba de comunicar "a detenção de 2 cidadãos do sexo masculino, naturais e residentes no Funchal, com as idades de 39 e de 52 anos, pelo crime de furto em unidade de saúde e em estabelecimento".

De acordo com a nota da PSP, "as detenções ocorreram em duas áreas distintas da cidade do Funchal, ambas em momentos diferentes da madrugada do dia 20 de Outubro, após denúncia de testemunhas para a central 112 da PSP Madeira".

A primeira ocorrência, explica, "registou-se na freguesia da Sé tendo o suspeito sido interceptado na Rua das Murças, após ter saltado de uma janela existente no 1.º andar de uma unidade de saúde. Após execução de uma revista policial foi-lhe apreendido um telemóvel de marca i-phone, no valor aproximado de 1.000 euros, o qual havia sido furtado de uma funcionária, tendo este sido restituído à sua proprietária".

Já a segunda ocorrência, acrescenta, "registou-se na Rua Maria Aurora Homem, na freguesia de São Martinho, após assalto a um estabelecimento de restauração e bebidas, tendo o suspeito sido interceptado após perseguição policial na Rua do Brasil. Desta acção foi possível apreender 7 garrafas de bebidas alcoólicas e 60 euros de fundo de caixa, objectos e valores que foram restituídos à proprietária do estabelecimento".

Os dois cidadãos que foram detidos, estão agora constituídos arguidos e sujeitos à medida de coação de Termo de Identidade e Residência, "após terem sido apresentados aos serviços do Ministério Público junto do Tribunal Judicial da Comarca do Funchal".