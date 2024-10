Montenegro condena postura "completamente inadequada" de Israel sobre Guterres

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, condenou hoje a classificação do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, como persona non grata por parte de Israel, classificado como "completamente inadequada" a postura de Telavive e um desrespeito pela organização que representa.

"Tive ocasião de referir na reunião do Conselho [Europeu] que as considerações que foram proferidas a propósito do secretário-geral das Nações Unidas não são um ataque à pessoa do secretário-geral, são um ataque, precisamente, aos princípios do direito internacional, do direito humanitário, da prevalência da força das organizações internacionais", disse Luís Montenegro, em conferência de imprensa, em Bruxelas (Bélgica).

O primeiro-ministro considerou que "o seu tratamento como persona non grata é completamente inadequado e deve ser removido".