PSD acusa Cafôfo de deixar "saldo negativo" de habitação no Funchal

Enquanto foi presidente da Câmara do Funchal, Paulo Cafôfo, segundo o PSD e o Governo Regional, deixou um "saldo negativo" na habitação, porque construiu menos casas do que as que "deitou abaixo", além de acabar com serviços como o Gabinete das Zonas Altas.

Nas perguntas ao presidente do Governo, Rui Marques, do PSD, referiu o “Programa Casa Própria” que prevê a promoção de habitações económicas para aquisição pelas famílias.

No primeiro semestre de 2025, pretendemos lançar ofertas públicas destinadas a promotores e cooperativas de habitação, para a construção de 2 empreendimentos habitacionais, no Funchal, em terrenos públicos, na Penteada e Imaculado Coração de Maria, que totalizam 270 apartamentos.

Estes apartamentos serão depois adquiridos pelas famílias a preços, pelo menos 30% inferiores aos de mercado.