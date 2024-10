7 Talks decorre hoje com conversas "quentes e boas"

Hoje, a partir das 14h00, terá lugar no Nini Design Center, no forte do Molhe da Pontinha, a 7.ª edição do Madeira 7 Talks, sob o tema “Quentes e Boas”. Vão ser 14 oradores, cada um com temas quentes e ideias boas para abordar. Um evento a não perder.

De acordo com a organização é “o evento mais disruptivo, irreverente, controverso, surpreendente e improvável”, diz António Barroso Cruz, moderador das intervenções e do debate que se espera participativo do público. “Aquele evento que se tornou indispensável na agenda cultural e social da Região. Contra muitos e alguns todos...”, acrescenta.

Fatita Menezes, Graça Maria Nóbrega, Cláudia Faria, Raimundo Quintal, Filipe Sousa, Leninha Figueiroa, Natércia Xavier, José Prada, Mariana Nóbrega, Manuel António Correia, Sérgio Vieira de Nóbrega, Gonçalo Gouveia, entre outros.

Foto DR/Madeira 7 Talks

Ao longo dos últimos tempos o DIÁRIO foi dando a conhecer os oradores que hoje vão dizer das suas. Nos pdf que disponibilizamos em baixo, pode revisitar as peças e conhecer melhor cada interveniente, alguns dos quais caras bem conhecidas dos madeirenses.

Outros assuntos em agenda

10h00 - 10h30 – Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil organiza uma caminhada e uma conferência, que assinalam o Dia Mundial do AVC. Concentração na Praça CR7 e o percurso decorrerá até à Praça do Município.

11h00 - AD Machico vs Gondomar para o Campeonato de Portugal, no Estádio de Machico

12h00 - CDU realiza encontro com apoiantes e activistas nas zonas altas do concelho de Santa Cruz, no 'Bar Venezuela', no Sítio do Salão

14h00 - 'Outono do avesso: Histórias para (en)cantar desde o berço' no Terraço do Centro Cultural John dos Passos, na Ponta do Sol

14h00 - Felgueiras vs Marítimo para a II Liga, no Estádio Municipal Dr. Machado de Matos

15h00 - AD Camacha vs AD Marco para o Campeonato de Portugal, no Complexo Desportivo da Camacha

15h00 - Festa de Cristo Rei, com foco na Eucaristia, seguida de Procissão, no Sítio do Lombo do Doutor, na Calheta

18h00 - 'Encontro de Cultura, Acessiblidade, Mediação e Territórios Públicos', terá lugar um concerto intitulado "Canções do Mundo" na Sala de Espetáculos do Teatro Municipal Baltazar Dias

19h00 - PS-Madeira realiza uma conferência de imprensa, tendo como porta-voz Paulo Cafôfo, no Aeroporto do Porto Santo

Efemérides

Estes são os principais acontecimentos registados neste dia 27 de Outubro, dedicado como Dia Mundial do Património Audiovisual, Dia Mundial da Terapia Ocupacional e Dia Mundial dos Jornalistas pela Paz:

1699 - Lisboa é atingida por um sismo.

1782 - Nasce o violinista e compositor italiano Niccolò Paganini.

1811 - Nasce o norte-americano Isaac Merritt Singer, inventor da máquina de costura.

1858 - Nasce Theodore Roosevelt, o 26.º Presidente dos Estados Unidos (1901-1909) e Prémio Nobel da Paz em 1906.

1904 - É inaugurado nos Estados Unidos o Metro de Nova Iorque, com a linha da Broadway, da rua 42, na Times Square, à rua 145.

1914 - Nasce o escritor galês Dylan Marlais Thomas, autor de "Sob os Bosques de Leite".

1920 - A Liga das Nações transfere a sede de Londres para Genebra.

1931 - O compositor Fernando Lopes-Graça é preso pela polícia política da Ditadura durante os exames finais do Conservatório Nacional. O compositor conclui as provas e classifica-se em primeiro lugar

1932 - Nasce a escritora norte-americana Sylvia Plath, autora de "Zé Susto e a Bíblia dos Sonhos" e "A Campânula de Vidro".

1936 - O químico norte-americano Arnold Orville Beckman, patenteia o medidor de pH, fator que indica o caráter ácido ou alcalino de uma substância.

1945 - Nasce o brasileiro Luís Inácio Lula da Silva, metalúrgico, líder sindical e eleito Presidente do Brasil em 2002.

1949 - O Prémio Nobel da Medicina é atribuído ao professor e investigador português Egas Moniz e ao suíço Walter Hess.

1962 - Um avião de reconhecimento norte-americano é derrubado sobre Cuba.

Os Estados Unidos emitem um comunicado em que garantem a não invasão de Cuba se as instalações nucleares forem desbloqueadas.

1968 - Manifestação em Londres contra a guerra do Vietname.

1970 - Ação da Ação Revolucionária Armada (ARA) contra as instalações do Comiberland, em Oeiras.

1973 - Forças de manutenção da paz das Nações Unidas chegam ao Cairo, Egipto, para fiscalizar o cessar-fogo entre Israel e os países árabes.

1974 - Começam, em Portugal, as Campanhas de Dinamização Cultural, para "cumprir o programa do MFA e colocar as Forças Armadas ao serviço de um projeto de desenvolvimento do Povo Português".

1978 - O Prémio Nobel da Paz é atribuído ao Presidente egípcio, Mohamed Anwar al-Sadat, e ao primeiro-ministro israelita Menachem Begin.

1980 - Sete elementos do Exército Republicano Irlandês (IRA) começam, numa cadeia da Irlanda do Norte, uma greve de fome pelo reconhecimento do estatuto de prisioneiros políticos.

1984 - Três funcionários do Ministério do Interior da Polónia confessam o rapto e a morte do padre Jerzy Popieluszko.

1988 - Vítor Constâncio demite-se do cargo de secretário-geral do Partido Socialista.

1991 - Primeiras eleições legislativas livres na Polónia desde 1936.

1994 - Realizam-se as primeiras eleições presidenciais e legislativas em Moçambique.

1995 - O Presidente da República, Mário Soares, recebe, em Oviedo, o Prémio Príncipe das Astúrias de Cooperação Internacional.

- O rei Hussein da Jordânia recebe, em Oviedo, o prémio Príncipe das Astúrias da Concórdia.

1998 - A União Europeia aprova o embargo total à carne de vaca portuguesa, com excepção dos Açores.

- O parlamento angolano aprova por maioria a lei que revoga o estatuto especial do líder da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), Jonas Savimbi.

2002 - Luís Inácio Lula da Silva é eleito 19.º Presidente do Brasil.

2003 - O Ministério da Agricultura apresenta o relatório final da crise dos nitrofuranos, ocorrida em março, que confirma a utilização da substância, proibida na produção de aves, até maio e anuncia a abertura de 176 processos.

2005 - Dois adolescentes em fuga da polícia francesa morrem eletrocutados nas instalações da central de energia de Clichy-sous-Bois, nos arredores de Paris. Verificam-se os primeiros levantamentos no bairro.

2006 - O governo decide reduzir as transferências orçamentais para a Madeira, nos cinco anos seguintes, por ter sido apurado um défice adicional nas contas da região em 2005.

2008 - O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, veta o Estatuto Político-Administrativo dos Açores, argumentando que o diploma possui duas normas que colocam "em sério risco os equilíbrios político-institucionais".

- O avançado português Cristiano Ronaldo é eleito o melhor futebolista do ano pela FIFPro, tornando-se o primeiro não brasileiro a conquistar o prémio instituído pelo sindicato internacional dos jogadores de futebol.

2010 - Morre, aos 60 anos, Néstor Carlos Kirchner, antigo Presidente da Argentina entre 2003 e 2007.

2011 - O comité de peritos da UNESCO recomenda a inscrição do fado na lista Representativa do Património Cultural da Humanidade, por considerar que é "um género de grande versatilidade poética e musical" com "um forte sentimento de pertença e ligação a Lisboa".

- Líderes da Zona Euro aprovam o novo plano de financiamento da Grécia, no montante de 130 mil milhões de euros e com a contrapartida de novas medidas de austeridade.

2012 - Morre, aos 59 anos, Regina Dourado, atriz brasileira que participou nas telenovelas "Pai Herói" e "Roque Santeiro".

2013 - O piloto alemão Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) torna-se, aos 26 anos, o mais jovem tetracampeão do Mundo de Fórmula 1, ao vencer o Grande Prémio da Índia, 16.ª das 19 provas do calendário.

- Lewis Allan Reed, Lou Reed, músico, compositor e guitarrista norte-americano, morre aos 71 anos.

- Morre, com 70 anos, Marcia Wallace, atriz norte-americana conhecida por dar "voz" à professora Edna Krabappel da série "The Simpsons".

2015 - Ao fim de 36 dias o "rapper" e ativista luso-angolano Luaty Beirão, internado sob detenção numa clínica de Luanda, põe fim à greve de fome em protesto contra a sua prisão preventiva.

- O Parlamento Europeu aprova, em Estrasburgo, o fim das tarifas de 'roaming' a partir de 15 de junho de 2017 nos telemóveis e o acesso aberto à Internet.

2016 - A Assembleia da República aprova os projetos de PSD, CDS-PP e PCP para a redução do financiamento público dos partidos e campanhas eleitorais, chumba os projetos que punham fim a isenções fiscais, como a de IMI.

- As autoridades belgas chegam a consenso sobre o acordo de comércio livre da União Europeia com o Canadá.

- O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, é reeleito para um quinto mandato à frente do clube, com 95,52 por cento dos votos, num ato eleitoral no qual encabeçava a lista única.

- Morre, aos 72 anos, João Lobo Antunes, neurocirurgião, presidente do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida.

2017 - O parlamento regional da Catalunha aprova, em Barcelona, Espanha, o projecto de declaração unilateral de independência da região e a separação de Espanha numa votação sem a presença dos principais partidos que se opõem à proposta e que abandonaram a sala minutos antes.

- O senado de Espanha aprova por maioria absoluta autorizar o governo a aplicar o artigo 155.º da Constituição, que suspende a autonomia da Catalunha.

- O Governo espanhol ordena a destituição do presidente regional da Catalunha, Carles Puigdemont, do vice-presidente, Oriol Junqueras, e de todos os 'consellers' (ministros regionais) do Governo catalão, ao abrigo da aplicação do artigo 155 da Constituição.

- O palmarés do FC Porto passa a contar com dois títulos de campeão mundial de clubes de futebol, na sequência da decisão da FIFA de reconhecer como campeãs as equipas que conquistaram a Taça Intercontinental, entre 1960 e 2004.

2018 - Onze pessoas morrem e seis ficaram feridas num tiroteio numa sinagoga em Pittsburgh, no Estado da Pensilvânia, nordeste dos Estados Unidos.

2019 - O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anuncia a morte do líder do grupo extremista Estado Islâmico, Abu Bakr al-Baghdadi, numa operação militar norte-americana no noroeste da Síria.

- O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, é reeleito à primeira volta para um segundo mandato com 73% dos votos.

2020 - O professor e ensaísta Vítor Manuel de Aguiar e Silva, de 81 anos, vence o Prémio Camões 2020, em reconhecimento pela "importância transversal da sua obra ensaística, e o seu papel ativo relativamente às questões da política da língua portuguesa e ao cânone das literaturas de língua portuguesa".

- A Justiça brasileira aceita uma nova acusação contra o ex-Presidente Lula da Silva, pelo alegado crime de branqueamento de capitais através de falsas doações do grupo Odebrecht.

2021 - A Assembleia da República rejeita a proposta na generalidade do Orçamento do Estado para 2022 com os votos contra de PSD, BE, PCP, CDS-PP, PEV, IL e Chega, abstenções de PAN e das duas deputadas não inscritas e voto favorável da bancada socialista. À saída do plenário, o primeiro-ministro António Costa confirma que manterá o Governo mesmo em regime de duodécimos.

- Morre Milita Meireles, cantora e atriz, que fez parte das Irmãs Meireles, trio de referência da música portuguesa na década de 1940. Tinha 93 anos.

2022 - Os deputados russos aprovam as alterações à lei que autoriza a mobilização de antigos presos que foram condenados por crimes graves, que poderão agora ser enviados para combater na Ucrânia. Trata-se de pessoas que foram libertadas da prisão há menos de oito anos (após condenação por terem cometido "crimes graves") ou há pelo menos dez anos (para os "crimes particularmente graves").

2023 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, veta o decreto do Governo que enquadra as condições para a reprivatização da TAP, pede clarificação sobre a intervenção do Estado, a alienação ou aquisição de ativos e a transparência da operação.

Este é o tricentésimo primeiro dia do ano. Faltam 65 dias para o termo de 2024.

Pensamento do dia