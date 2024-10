Autocarro no México despista-se após colidir com reboque e faz 24 mortos

Um autocarro capotou no centro do México depois de colidir com um reboque que se soltou de um camião que transportava milho, matando 24 pessoas e ferindo cinco, disseram hoje as autoridades mexicanas.

O acidente ocorreu à meia-noite de sexta-feira, quando o autocarro saía de Tepic, no estado de Nayarit, no oeste do México, com destino a Ciudad Juarez, no norte do país.

Os feridos foram transportados para um hospital em Zacatecas, para receber assistência médica.

O coordenador da Guarda Nacional em Zacatecas, Juan Manríquez Moreno, disse num vídeo divulgado nas redes sociais, citado pela agência noticiosa Associated Press, que o camião-reboque se soltou numa autoestrada e que o autocarro de passageiros colidiu com o atrelado, tombando para o lado direito.

O secretário-geral do governo em Zacatecas também partilhou um testemunho do local do acidente. "Enviamos a nossa solidariedade e condolências a todas as famílias e pessoas que perderam um ente querido neste infeliz acidente", disse Rodrigo Reyes Mugüerza, acrescentando que a autoestrada foi encerrada enquanto as autoridades prestavam socorro na área.