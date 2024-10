Governo garante ao CH prazos para entrega de habitações

O líder do Chega confrontou o Governo Regional com a inoperacionalidade do site em que eram entregues as candidaturas às habitações do PRR e o atraso na entrega dos fogos para renda reduzida.

Miguel Castro espera que sejam cumpridos os prazos de entrega de habitações, e recorda que o seu partido viabilizou o orçamento para este ano para que fossem cumpridas promessas como esta.

Na resposta, Miguel Albuquerque assegurou que até ao final deste ano serão entregues 139 fogos, mais 467 em 2025 e 192 até 2026.

Sobre o funcionamento do site, Pedro Fino garantiu que as famílias vão começar a ser informadas.