Ministério Público alerta para nova fraude que alude à Chave Móvel Digital

O Ministério Público alertou, hoje, para um novo esquema de 'phishing', uma fraude que visa obter dados confidenciais. Desta feita, os burlões recorrem a uma alusão à Chave Móvel Digital e à sua imagem, por forma a terem acesso às contas bancárias das vítimas.

Segundo nota emitida pelo MP, este esquema é mais complexo do que o habitual, registando-se desde o Verão, mas que tem vindo a ganhar força nas últimas semanas. Desta feita, a emissão de mensagens fraudulentas passa principalmente pelo Whatsapp, onde é enviada uma mensagem que diz que "por via da Aplicação Móvel (Autenticacao.gov), a Chave Móvel Digital do destinatário da mensagem (vítima) foi activada num outro aparelho telefónico". Além disso, acrescentando que se não foi feita qualquer activação, deve ser consultado um determinado link.

É a partir desse link que são encaminhados para páginas idênticas às da Chave Móvel Digital, pedindo então os dados pessoais. Nesse ponto são ainda pedidos os dados bancários. Dessa forma, os burlões conseguem obter informações que, de outra seriam confidenciais.

Em alguns casos, os burlões contactam as vítimas, fazendo-se passar pela entidade bancária, pedindo para tomar outros passos que levam à retirada de dinheiro das respectivas contas.