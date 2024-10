Quinta Magnólia acolhe instalação artística 'Recycle ME'

A Quinta Magnólia recebe, de 25 de Outubro a 3 de Novembro, a experiência artística 'Recycle ME', com direcção artística de Filipa Jasmins Freitas, co-criação de Elder Abreu e produção da MOVE – Associação Cultural, Criativa e Artística da Madeira.

Esta obra convida o público a uma reflexão sobre a urgência da crise climática, a importância da sustentabilidade e sobre o nosso papel no planeta. "Através de uma linguagem visual impactante e da utilização de materiais reciclados, a instalação procura sensibilizar para as consequências do consumo excessivo e a necessidade de adotarmos práticas mais sustentáveis no nosso dia a dia. 'Recycle ME' é uma instalação que combina diversas formas de expressão", informa a organização.

Apoiado pela DGartes - Direcção Geral das Artes - é um de dois projectos a ser apoiado a nível Nacional, no ano de 2024, na categoria - Artes Visuais pela Região da Madeira.