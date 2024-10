Sete mudanças no onze do Nacional

Muitas novidades no onze do Nacional para o jogo com o Casa Pia, início às 18h45, encontro de abertura da nona jornada da I Liga. Tendo em comparação o último jogo com o União de Leiria, para a Taça de Portugal, registam-se sete mexidas. Entram na equipa inicial Lucas França, Gustavo Garcia, José Gomes, Nigel Thomas, Matheus Dias, Luís Esteves e Daniel Penha. Saíram do onze Rui Encarnação, João Aurélio, Afonso Freitas, Miguel Baeza, Bruno Costa, Appiah e Soumaré.

Eis o onze do Nacional:

Lucas França, Gustavo Garcia, Ulisses Wilson, José Vítor, José Gomes, Matheus Dias, Luís Esteves, Daniel Penha, Nigel Thomas, Isaac Tomich e Rúben Macedo.

O Nacional, que ainda não venceu fora de casa, parte para esta jornada no penúltimo lugar com cinco pontos- tem menos um jogo, a disputar com o Benfica a 19 de Dezembro. O Casa Pia é 11.º com oito pontos.