Preço mediano das casas na Madeira desacelera no 2.º trimestre, mas continua acima do todo nacional

O preço mediano de alojamentos familiares na Região Autónoma da Madeira foi de 2.080 euros/m2 no 2.º trimestre de 2024. O valor representa uma desaceleração na tendência de crescimento registada no primeiro trimestre do ano, mas mantém-se acima do valor nacional (1.736 euros/m2).

A informação foi divulgada esta terça-feira, 22 de Outubro, pela Direcção Regional de Estatística com base nos dados do Instituto Nacional de Estatística produzidos a partir de dados administrativos fiscais do Imposto Municipal por Transmissões Onerosas (IMT) e do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), fornecidos mensalmente pela Autoridade Tributária e Aduaneira.

No 2.º trimestre de 2024, a Região Autónoma da Madeira (2.080 euros/m2) ficou entre as cinco sub-regiões com preços medianos da habitação mais elevados, apenas abaixo da Grande Lisboa (2.801 euros/m2) e do Algarve (2.735 euros/m2), mas acima do valor nacional (1.736 euros/m2). O Alentejo (841 euros) foi a única das actuais nove regiões NUTS II com valores inferiores a 1.000 euros/m2.

Segundo a Direcção Regional de Estatística, enquanto no 1.º trimestre de 2024, a taxa de variação homóloga do valor mediano das vendas de alojamentos familiares por m2 na Madeira havia sido de +20,6%, no 2.º trimestre de 2024, esse crescimento desacelerou para 8,6%, acima, porém, do observado no País (+6,6%).

Não obstante, a nível nacional foi observada uma aceleração no crescimento dos preços da habitação, com a taxa de variação homóloga a passar de 5,0%, no 1.º trimestre de 2024, para 6,6%, no 2.º trimestre de 2024. Face ao trimestre precedente, a RAM registou um aumento de 1,7%, valor abaixo do crescimento verificado no País, cujo valor se fixou nos 5,6%.

Considerando os municípios com mais de 100 mil habitantes, o Funchal registou um preço mediano (2 732 euros/m2) superior ao da RAM (2 080 euros/m2), apresentando um crescimento homólogo de 6,8%. Face ao trimestre anterior, a variação foi de 3,5%.

No 2.º trimestre de 2024, o valor mediano de alojamentos familiares transacionados na RAM envolvendo compradores com domicílio fiscal no Estrangeiro foi de 2 808 euros/m2, sendo que, no caso das transações efetuadas por compradores com domicílio fiscal em Território Nacional, este valor foi de 2 000 euros/m2. O preço mediano de alojamentos familiares adquiridos pelas Famílias foi de 2 062 euros/m2 e pelos compradores pertencentes aos restantes setores institucionais, de 2 226 euros/m2.

Funchal ocupava o 12.º lugar dos municípios do País com valor mediano mais elevado

No 2.º trimestre de 2024 (últimos 12 meses), o preço mediano de alojamentos familiares na RAM foi de 2 023 euros/m2, valor acima do registado para o País (1 661 euros/m2). De referir que o valor da RAM apenas se situou abaixo da Grande Lisboa (2 782 €/m2) e do Algarve (2 677 €/m2). Note-se ainda que, na RAM, o valor do segmento dos alojamentos novos (2 556 euros/m2) continuou a superar o valor dos alojamentos existentes (1 839 euros/m2), em 717 euros/m2. De notar, que no 2.º trimestre de 2024, a RAM registou um crescimento homólogo de 19,8%, superior à média nacional (+7,8%) e o maior entre as atuais 9 regiões NUTS II.

Neste período, o valor mediano de alojamentos familiares transacionados na RAM adquiridos por compradores com domicílio fiscal no Estrangeiro foi de 2 614 euros/m2, superior ao das transações efetuadas por compradores com domicílio fiscal em Território Nacional, que se fixou nos 1 971 euros/m2. O preço mediano de alojamentos familiares adquiridos pelas Famílias foi de 2 049 euros/m2 e pelos compradores pertencentes aos restantes setores institucionais de 1 885 euros/m2.

No município do Funchal, o preço mediano da habitação, no 2.º trimestre de 2024, situou-se nos 2 636 euros/m2, o que significa que este município foi o único da RAM a registar um valor acima da média regional (mais 613 euros/m2). No ranking nacional, o Funchal ocupava o 12.º lugar dos municípios com valor mediano mais elevado. A lista continua a ser liderada por Lisboa (4 203 euros/m2), sendo as posições seguintes ocupadas por municípios da Grande Lisboa e da região do Algarve e pelo município do Porto.

Para além do Funchal, os municípios de Santa Cruz, Porto Santo e Câmara de Lobos, embora registando preços abaixo da média da RAM, destacaram-se, visto apresentarem valores de expressão considerável, acima dos 1 600 euros (1 895 euros/m2, 1 710 euros/m2 e 1 690 euros/m2, respetivamente). O valor mais baixo foi observado em Santana (967 euros/m2).

Nas freguesias do município do Funchal, sobressai a Sé, uma vez que apresenta, no 2.º trimestre de 2024, um valor significativo, acima dos 3 000 euros/m2 (3 591 euros/m2), tendo sido a única, juntamente com São Martinho (2 943 euros/m2), a se posicionar acima da média do município (2 636 euros/m2). Seguem-se Santa Luzia, com 2 540 euros/m2, São Pedro, com 2 493 euros/m2, Santo António, com 2 222 euros/m2, e São Roque, com 2 037 euros/m2.

Na freguesia do Caniço, o preço mediano de alojamentos familiares, no 2.º trimestre de 2024, ascendeu a 2 025 euros/m2, valor que excede o verificado para o conjunto do município de Santa Cruz (1 895 euros/m2) em 130 euros/m2.

No 2.º trimestre de 2024, na RAM, o preço mediano das vendas de alojamentos de tipologia T0 ou T1 foi de 2 239 euros/m2, o mais elevado se comparado com as restantes tipologias (T2, 2 114 euros/m2; T3, 2 028 euros/m2; T4 ou superior, 1 363 euros/m2). No município do Funchal, todas as tipologias em análise apresentaram valores substancialmente superiores aos da Região, tendo os T0 ou T1 registado o valor mais alto (3 000 euros/m2).