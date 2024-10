Madeira acolheu workshop do projecto 'TwinnedByStars' que reuniu ainda Canárias, Açores e Martinica

A Madeira foi palco do segundo workshop de co-criação do projecto 'TWINNEDbySTAR'S, projecto co-financiado pela União Europeia, través do Fundo Europeu Marítimo, das Pescas e da Aquicultura. Este evento aconteceu nos dias 23 e 24 de Outubro, reunindo empresas e stakeholders dos setores de turismo náutico das regiões ultraperiféricas da Madeira, Canárias, Açores e Martinica.

Este evento foi organizado em pela Associação Comercial e Industrial do Funchal—Câmara de Comércio e Indústria da Madeira (ACIF-CCIM) e pela Associação Marina do Funchal, em colaboração com a empresa espanhola Nautic Ocean e com a Universidade de Las Palmas de Gran Canaria—Instituto Universitário TIDES (ULPGC-TIDES).

Segundo explica nota à imprensa, o primeiro dia contou com intervenções temáticas, "nomeadamente sobre o compromisso das empresas com a sustentabilidade, a abordagem ecológica das marítimo-turísticas na observação de cetáceos, a importância da educação a bordo e a exploração dos sons marinos e ainda, uma visão fascinante, sobre as condições únicas que a Madeira possui para a prática do Astroturismo, apresentada por Duarte Oliveira, Vice-Presidente da Associação de Astronomia da Madeira". Já durante a tarde, foram explanados os resultados dos trabalhos, concretizando ideias-chave, acordos e responsabilidades que orientarão os próximos passos do projeto.

No final do primeiro dia, foi promovida uma atividade de teambuilding, proporcionando aos participantes um pequeno passeio marítimo-turístico.

No segundo falou-se da homogeneização empresarial e a importância e vantagens competitivas das empresas na promoção de certificações, como forma de captar novos clientes, sendo que neste âmbito, os presentes identificaram a certificação Starlight como uma mais valia para a atração ao Astroturismo.