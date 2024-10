Marco Paulo e a violência urbana em Lisboa marcam primeiras páginas

Bom dia. O falecimento ontem do cantor Marco Paulo iria, como era expectável, marcar as primeiras páginas dos principais jornais nacionais. Mas também a continuação da violência urbana, que marca alguns concelhos da área metropolitana de Lisboa, continua na ordem do dia. Estes são os dois assuntos que se pode ler nos jornais desta sexta-feira, 25 de Outubro de 2024.

No semanário Expresso:

- "Agente que matou Odair indiciado por homicídio simples"

- "Militares querem que Marcelo tome posição sobre caso Rangel"

- "Moedas quer entrar na corrida a Belém"

- "Educação sexual nas escolas, uma polémica com 15 anos"

- "José Luís Carneiro: 'Pedro Nuno deve ter condições para ir a eleições'"

- "Orçamento de 2025 dá margem para duodécimos em 2026"

- "PIB cresce 48% em 30 anos, o da Irlanda 305%"

- "Impedidos de entrar em Portugal 2 mil estrangeiros"

- "Violência doméstica: PS pune inércia do Estado"

- "Muda a hora. Na madrugada de sábado para domingo"

- "Prémio Sakharov. Edmundo González Urrutia e María Corina Machado, políticos venezuelanos da oposição ao regime de Nicolás Maduro"

- "Prémio Pessoa 2024. As candidaturas ao Premio Pessoa 2024 - uma iniciativa do Expresso e da CGD - estão abertas até ao 20 de novembro"

No semanário Nascer do Sol:

- "PSP acusa PJ de colocar agentes em perigo"

- "Imigração. PSD quer apertar a malha a certificados de residência"

- "'O Chega quer reinar na confusão. Quanto mais caos, melhor' - Hugo Soares, líder parlamentar do PSD"

- "'Esta política orçamental é mais parecida com o que defende o PCP e o BE' - Paulo Trigo Pereira, professor no ISEG"

- "25 de novembro. Nuno Melo atira-se a Partido Socialista"

- "Transportes. Passe ferroviário: sucesso pode levar a 'colapso'"

- "Ferrovia. Cimeira Ibérica para repor a alta velocidade nos carris certos?"

- "Euronews. Eleições em Moçambique. Maputo em pé de guerra"

- "Albino Oliveira: 'O que se dizia no Snob, acabava no Snob'"

No Correio da Manhã:

- "Marco Paulo 1945-2024. Grande voz de Portugal perde batalha contra o cancro"

- "Velório a partir das 16h na Basílica da Estrela"

- "Onda de violência. Emboscada a autocarro deixa motorista em coma"

- "Corrupção no futebol. Dono de restaurante avisou sobre buscas da PJ"

- "Espinho. Empreiteiro decorou casa de presidente da Câmara"

- "Choque após derrota. Benfica pressionado a recuperar andamento"

- "FC Porto 2 Hoffenheim 1. Dragão bate alemães"

- "Sporting. Regresso de Diomande alivia Rúben Amorim"

- "Ancião. Bebé morre afogado em brincadeira"

- "Política. Militares não perdoam a Paulo Rangel"

No Público:

- "Marco Paulo 1945-2024. Uma voz que atravessou gerações"

- "FMI diz que receitas do turismo sobem até 2029 mas perdem peso na economia"

- "Cavaco Silva. Opinião. 'A social-democracia e o discurso de Montenegro'"

- "OE na especialidade. PS vota contra descida do IRC, medida fica nas mãos do Chega"

- "Reportagem. Testemunhas dizem que Odair Moniz não tinha arma na mão"

- "'Operação Influencer'. MP quer recolha de impressões digitais de Vítor Escária"

- "'Os papéis do inglês', em estreia. Paulo Branco ajusta contas com o seu passado"

No Jornal de Notícias:

- "Marco Paulo 1945-2024. Maravilhoso coração"

- "Agressores de imigrantes organizaram milícia racista no Telegram"

- "Grande Lisboa. Terceira noite de tumultos provoca um ferido grave"

- "Metro do Porto. Comerciantes da Baixa querem indemnizações"

- "Tragédia em Ansião. Bebé de 18 meses passa vedação e afoga-se em tanque"

- "FC Porto 2-0 Hoffenheim. Samu carimba primeira vitória dos dragões na Liga Europa"

No Diário de Notícias:

- "Polícias em alerta para fim de semana com várias manifestações"

- "O adeus a Marco Paulo (1945-2024)"

- "Azul acusa estado de 'esvaziar' TAP SGPS para falhar pagamento de 165 milhões"

- "Procura de férias no estrangeiro atinge níveis recorde"

- "Moçambique. Frelimo vence eleições e Renamo perde liderança da oposição para o Podemos"

- "Oliver Stone. 'O mundo precisa de uma revolução", afirma realizador sobre o documentário 'Lula'"

- "Oleksandra Matviichuk: 'Não nos podemos dar ao luxo de adiar o crescimento democrático', diz a presidente do Centro para as Liberdades Civis"

No Jornal de Negócios:

- "Entrevista a José Eduardo Agualusa: 'O tempo da grande corrupção em Angola acabou'"

- "Jogos de guerra no fundo do mar"

- "Apoios para comprar carros elétricos com fraca procura"

- "Governo agrava penas para crimes contra funcionários do Fisco"

- "Energia mexe milhões na Europa. Venda da Greenvolt está no topo"

- "Bolsa. PSI terá de se mostrar capaz de manter lucros-recorde"

- "Indústria. Investimento de 1.100 milhões da Repsol pode vir para Portugal"

No Jornal Económico:

- "Grupo Sonae negoceia venda da marina e golfe de Tróia à Arrow"

- "Contribuinte deixou de ter defensor há dois anos"

- "CGD tem 'leasing' disponível para compra de casa"

- "Paulo Núncio. Marcas do CDS no OE: Fiscal, social, migrações, respeito pela vida e autoridade do Estado"

- "Reguladores apertam o cerco a influenciadores financeiros"

- "Daniel Chapo dado como vencedor em Moçambique, mas contestado"

- "Britânicos na frente para comprar 700 milhões de dívida à KKR"

- "Portugueses foram os que mais pouparam na zona euro"

- "Com esta edição não perca o quem é quem nas TIC em Portugal"

No O Jogo:

- "FC Porto 2-0 Hoffenheim. Dragões conseguem primeira vitória e já respiram na Liga Europa. Irmão de armas. Djaló e Samu foram os goleadores de serviço"

- "Sporting. 'Só vimos a ponta do iceberg Hjulmand'. Brian Riemer, selecionador dinamarquês, aponta o médio ao top-6 da Premier. 'Em Debast vejo um 10 a jogar a central'"

- "Arsenal e Chelsea atentos a Quenda"

- "Benfica. Desafio de Kokçu é 'manter consistência'. Turco assume que não deu a melhor resposta frente ao Feyenoord"

- "Braga. António Salvador arrasou o plantel. Presidente não aceita erros infantis e descuidos imperdoáveis"

- "Djurgarden 1-2 V. Guimarães. Oitava maravilha. Vimaranenses são a equipa portuguesa com mais triunfos (8) consecutivos na Europa. Manu e Nuno Santos fizeram a diferença"

No A Bola:

- "Liga Europa. FC Porto 2-0 Hoffenheim. Dragão levanta voo. Primeira vitória europeia. Tiago Djaló (segundo jogo, segundo golo) e Samu (oito golos em oito partidas) valem triunfo fundamental"

- "Benfica. 'Respiravam no meu pescoço'. Kokçu admite que as águias não encontraram a resposta adequada para a pressão do Feyenoord/ Pavlidis sob pressão com 9.º jogo em branco"

- "Sporting. 'Amorim vai chegar ao topo do futebol mundial'. Felipe Celikkaya, ex-treinador da equipa B, vê futuro brilhante no treinador dos leões."

- "Diomande recuperado e Pedro Gonçalves de volta ao onze"

- "Brasil. Botafogo de Artur Jorge com pé e meio na final da Taça dos Libertadores"

- "Djurgarden 1-2 V. Guimarães. Vitória chega ao recorde. Oito triunfos seguidos na Europa"

- "Golaço de Manu Silva e finalização oportuna de Nuno Santos permitem superar marca do SC Braga"

E no Record:

- "FC Porto-Hoffenheim (2-0). Europa viva. Tiago Djaló e Samu marcaram"

- "Primeira vitória relança ambição na UEFA"

- "Djurgarden-V. Guimarães (1-2). Minhotos imparáveis"

- "Notificados da pena no processo disciplinar. Macaco e mulher arriscam expulsão de sócios"

- "Benfica. Otamendi em risco. Capitão pode perder lugar para António Silva"

- "Pai de Kokçu admite: 'Liverpool é possível'"

- "Sporting. Pote refaz trio de ouro. Camisola 8 junta-se a Trincão e Gyokeres"

- "Hóquei em patins. Espetáculo arranca amanhã"