Circulação rodoviária na Rua Conde Carvalhal condicionada até 8 de Novembro

A Câmara Municipal do Funchal está a repavimentar a Rua Conde Carvalhal, torna-se necessário condicionar a circulação rodoviária nesse arruamento, no troço compreendido entre o Largo João Abel Caldeira Leal e a saída da Via Rápida/Estrada do Aeroporto. Esse condicionamento vai prolongar-se até 8 de Novembro.

A circulação rodoviária será realizada de forma alternada, coordenada por sistema semafórico temporário.

"A CMF agradece, desde já, a compreensão dos senhores condutores para os transtornos causados, solicitando a colaboração no cumprimento da sinalização rodoviária existente no local", indica nota à imprensa.