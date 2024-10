557 turistas chegam à Madeira a bordo do cruzeiro Silver Moon

O navio de cruzeiros Silver Moon, que chegou esta quinta-feira, 24 de Outubro, ao Porto do Funchal, para uma escala de 26 horas, trouxe a bordo 557 passageiros e 412 tripulantes.

Em nota emitida, a APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira revela que o navio realiza um cruzeiro de 15 noites, que teve início a 18 de Outubro, em Lisboa, com escalas em Ponta Delgada e Praia da Vitória, agora, no Funchal, seguindo-se Grã-Canária, Lanzarote, Tenerife, Fuerteventura, Tanger e Lisboa, onde termina a viagem a 2 de Novembro.

O navio pernoita hoje na Madeira e parte às 12h30 de amanhã, com destino a Las Palmas.

No Porto do Funchal está também o luxuoso mega-iate Reveria desde o passado dia 21, vindo de Cadiz, com 12 tripulantes, a bordo. A escala de 169 horas termina no próximo dia 28.