Fique a saber como proteger a sua saúde neste Outono

Outono é sinónimo de chuva, de frio, de passar mais tempo em casa, mas também de tosse, espirros, congestão nasal, dores de garganta e febre. As mudanças bruscas de temperatura, a baixa umidade do ar e a maior concentração de poluentes acabam por irritar as vias aéreas propiciando o aparecimento de infecções respiratórias.

Na rubrica Explicador de hoje fique a conhecer as doenças típicas do Outono e a saber como proteger a sua saúde.

Apesar de não provocar doenças, o estado do tempo pode fragilizar a saúde dos indivíduos e propiciar o aparecimento de infecções. As temperaturas mais baixas, por exemplo, levam a que a população procure passar mais tempo em espaços fechados e/ou aglomerados, facilitando a transmissão dos vírus, especialmente o sincicial ou o da gripe sazonal, cuja actividade viral é maior nesta época.

A transmissão dos vírus respiratórios ocorre de pessoa para pessoa através das partículas de uma pessoa infectada expelidas durante a tosse ou o espirro e também com o contacto directo com superfícies ou objectos contaminados.

Durante esta altura do ano é comum o aparecimento de tosse, uma resposta natural do corpo a uma irritação das vias aéreas (nariz, faringe, laringe, traqueia, brônquios e pulmões) que pode ser causada por gripes, constipações, asma, pneumonia, bronquite, amigdalite, rinite, sinusite, entre outras condições.

Tendo em conta os riscos, os cuidados com a sua saúde devem ser redobrados. À população é recomendado beber muita água, manter uma alimentação saudável com foco no reforço da imunidade, praticar exercício físico, arejar a casa diariamente, lavar as mãos com frequência da forma correcta, manter a etiqueta respiratória e vestir-se adequadamente, protegendo-se do frio.

Alguns grupos de pessoas estão mais susceptíveis a infecções por vírus e bactérias recorrentes durante o Outono/Inverno, em especial a população nos extremos de idades, nomeadamente crianças e idosos, portadores de doenças crónicas, grávidas e imunossuprimidos.