'Limbo' em exibição no 'Baltazar Dias'

O Teatro Municipal Baltazar Dias, no âmbito do 'Encontro de Cultura', exibe esta quinta-feira, 24 de Outubro, o filme 'Limbo', às 19 horas. A sessão especial marca a abertura de uma série de eventos culturais no teatro, que trazem ao público uma reflexão intensa sobre a realidade dos refugiados.

Esta é uma obra cinematográfica que oferece uma perspectiva "excêntrica e ao mesmo tempo profunda sobre a experiência dos refugiados. O filme decorre numa ilha remota e fictícia da Escócia, onde um grupo de recém-chegados aguarda ansiosamente os resultados dos seus pedidos de asilo. No centro da narrativa está Omar, um jovem músico sírio, que enfrenta o desafio de reconstruir a sua vida longe da sua terra natal, enquanto carrega consigo o peso simbólico do oud do seu avô", explica um comunicado.

Com um toque de humor e uma abordagem humanizadora, 'Limbo' convida o público a refletir sobre questões de identidade, pertença e sobrevivência numa era marcada pelas crises migratórias.

Os bilhetes, no valor de 5 euros, podem ser adquiridos através da Ticketline ou na bilheteira do Teatro Municipal Baltazar Dias.