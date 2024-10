Marcos Freitas eliminado no WTT Champions Montpellier

O madeirense Marcos Freitas foi esta quarta-feira eliminado no WTT Champions Montpellier, competição para a qual se qualificou pelo ranking mundial, tendo perdido com o francês Alexis Lebrun.

O olímpico português (46.º do ranking mundial) foi derrotado por 3-1 por Alexis Lebrun, atleta que conquistou este ano vários títulos e medalhas nas principais competições internacionais.

No passado domingo sagrou-se campeão europeu de singulares e pares masculinos (com o irmão Felix), em Agosto alcançou a medalha de bronze em equipas nos Jogos Olímpicos de Paris e em fevereiro obteve o título de vice-campeão do mundo em equipas em Busan.

Resultados de quarta-feira, 23 de outubro

Singulares Masculinos – Ronda de 32

Marcos Freitas, 1 – Alexis Lebrun (FRA), 3 (10-12, 11-9, 11-13, 9-11)