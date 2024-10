Al-Nassr vence e mantém dois pontos de desvantagem para Al-Hilal

Os sauditas do Al-Nassr, no qual alinham Cristiano Ronaldo e Otávio, venceram hoje em casa dos iranianos do Esteghlal por 1-0, em jogo da terceira jornada da zona oeste da Liga dos Campeões asiática de futebol.

O golo do triunfo surgiu já na reta final, aos 81 minutos, por intermédio do central espanhol Laporte, permitindo à equipa saudita manter-se no encalce dos rivais do Al-Hilal, orientados por Jorge Jesus e nos quais alinham João Cancelo e Rúben Neves, que, na segunda-feira, foram vencer por 5-4 a casa do Al-Ain.

Com este triunfo, o Al-Nassr segue no quarto lugar, com os mesmos sete pontos do terceiro, o Al-Sadd, enquanto o Al-Hilal comanda com nove pontos, os mesmos do segundo, o Al-Ahli.

Por seu turno, o Al-Gharafa, orientado por Pedro Martins, saiu derrotado na receção ao Umm Salal, por 2-1, numa partida em que até esteve a vencer.

Em embate entre duas equipas do Qatar, o Al-Gharafa adiantou-se em cima do intervalo (44 minutos), por intermédio de Ferjani Sassi, mas os visitantes viraram na etapa complementar, com tentos de Fábio Lima (84), de grande penalidade, e Isaac Success (90+2).

Na Liga dos Campeões asiática 2, a segunda 'divisão', o Sepahan, emblema iraniano treinado pelo português José Morais, somou a segunda derrota, ao perder em casa do Sharjah, dos Emirados Árabes Unidos, por 3-1, sendo agora terceiro classificado, com três pontos, menos quatro do que o Sharjah e os sauditas do Al Wehdat, os dois líderes, com sete.