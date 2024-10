Subnutrição infantil grave cresce cerca de 40% na Nigéria

Os casos de subnutrição infantil grave aumentaram cerca de 40% este ano no norte da Nigéria, país devastado por ataques de grupos armados, alertou hoje o Comité Internacional da Cruz Vermelha.

De acordo com a organização humanitária, a subnutrição infantil aumentou 24% este ano e os casos graves 39,5% nos hospitais apoiados pelo Comité Internacional da Cruz Vermelha.

Os hospitais registaram "6.824 casos no terceiro trimestre de 2023" de subnutrição infantil e "8.470 casos no terceiro trimestre de 2024", segundo um comunicado da Cruiz Vermelha.

De acordo com várias organizações não-governamentais, as recentes inundações, em parte causadas pelo aquecimento global, estão a afetar as colheitas e a agravar a crise alimentar na região.

No início de outubro, as Nações Unidas declararam ter desbloqueado cinco milhões de dólares para ajudar as vítimas das inundações na Nigéria.

"Milhões de pessoas" já se encontravam em situação de grave insegurança alimentar antes das inundações, devido às dificuldades económicas do país, declarou o coordenador das Nações Unidas na Nigéria, Mohamed Malick Fall, no início de outubro.

Adicionalmente, o norte da Nigéria tem sido atingido há 15 anos por ataques liderados pelo Boko Haram e por outros grupos extremistas, como o Estado Islâmico. A insurreição causou 40.000 mortos e obrigou à deslocação de dois milhões de pessoas desde 2009.

Mais de seis milhões de pessoas na região do Lago Chade enfrentarão uma escassez de alimentos nos próximos meses "devido aos conflitos e aos efeitos das alterações climáticas", afirmou a Cruz Vermelha, citando estimativas de organizações humanitárias no terreno.

"Estamos a intensificar o nosso apoio, mas não será suficiente porque as necessidades excedem em muito a nossa capacidade", afirmou a chefe da subdelegação no nordeste do país, Francesca Piccin.