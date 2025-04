Depressão 'Núria' já soma 18 ocorrências na Madeira

A depressão 'Núria', que desde ontem tem afectado o estado do tempo na Madeira, originando vários avisos meteorológicos, já originou, até às 20 horas desta quinta-feira, dia 3 de Abril, um total de 18 ocorrências, que envolveram 55 operacionais e 24 meios terrestres, conforme dá conta o Serviço Regional de Protecção Civil.

Nesse conjunto de situações que implicaram a intervenção das corporações de bombeiros ou dos operacionais ligados às diferentes estruturas de protecção civil municipal, incluem-se duas quedas de árvores, sete afectação de estruturas, três desabamentos de estruturas edificadas, três sinalizações de perigo e três movimentos de massas.

Repartidas por concelhos temos nove ocorrências em Santa Cruz; Ponta do Sol com quatro; Funchal com duas; no Porto Moniz, em Câmara de Lobos e na Ribeira Brava houve uma ocorrência em cada concelho.

Deste conjunto, o Serviço Regional de Protecção Civil considera mais relevante a inundação por lama do parque de estacionamento do Jardim, na Ponta do Sol, que a esta hora já se encontra resolvida.