Mercado de Usados da ACIF regressa hoje ao Tecnopolo

Arranca hoje, pelas 18 horas, mais uma edição do Mercado de Usados, uma iniciativa da Associação Comercial e Industrial do Funchal - Câmara de Comércio e Indústria da Madeira (ACIF-CCIM), que volta a ter lugar no Madeira Tecnopolo.

O certame junta nove empresas de venda de viaturas multimarcas, bem como uma financeira, que disponibiliza o serviço de crédito para os clientes que assim o pretendam e necessitam. Todas as viaturas têm garantia e os potenciais clientes podem realizar um test-drive.

Ao DIÁRIO, Duarte Reis nota que há cada vez mais empresas interessadas em participar neste evento que nasceu da necessidade de promover o escoamento de viaturas usadas, mas a falta de espaço no Madeira Tecnopolo tem impedido a organização de abrir a novos stands.

O presidente da Mesa da Secção das Multimarcas de Automóveis e Reparadores Independentes dá conta de que, nas edições anteriores, este espaço tem permitido a venda de cerca de 50 a 60% das viaturas ali expostas, com aquele responsável a contar que na edição deste ano esse patamar possa ser alcançado ou ultrapassado. Aquele responsável nota que actualmente já existem mais viaturas novas no mercado, associando esta dinâmica ao desempenho das rent-a-car.

O Mercado de Usados acontece entre 23 e 27 de Outubro, no Madeira Tecnopolo. A cerimónia de inauguração do certame, agendada para hoje, às 18 horas, vai contar com a presença da directora regional da Economia, Isabel Catarina Rodrigues, em representação do secretário regional de Economia, Turismo e Cultura, bem como da presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra.

Esta feira automóvel funciona entre as 10 e as 22 horas, sendo a entrada gratuita.

Mas há mais para ter em conta na agenda desta quarta-feira.

Agenda

09h00 – a Assembleia Legislativa da Madeira realiza a sua 25.ª reunião plenária, desta feita para o debate mensal com o Governo Regional da Madeira, cujo tema em apreciação será a ‘Habitação’.

09h00 - a ACIF-CCIM promove o workshop de Cocriação do Projecto TWINNEDbySTARS.

10h00 – arranca a Jornada do Apostolado dos Leigos, com a presença de D. Nuno Brás, no Colégio de Santa Teresinha.

14h00 - reunião da Comissão Eventual para a Consolidação e Aprofundamento da Autonomia e Reforma do Sistema Político, na Assembleia Legislativa da Madeira. Será dada continuidade à análise das propostas apresentadas no âmbito da Revisão da Lei Eleitoral para a Região Autónoma da Madeira.

14h00 – ‘UMa Acção Voluntária II’, seminário promovido pela Universidade da Madeira, na Sala do Senado (Campus da Penteada).

15h30 - reunião da 7.ª Comissão Especializada Permanente de Inclusão Social e Juventude da Assembleia Legislativa da Madeira, com audição de Maria Clara Andrade Amorim, directora do Lar Bela Vista.

18h00 - Associação de Defesa do Património da Madeira (GENUS) e a Câmara Municipal do Funchal promovem um ciclo de conferências 'Intervenções no Património Edificado', a ter lugar no Teatro Municipal Baltazar Dias.

21h30 - Festival Internacional de Órgão com novo evento, com o tema ‘Pera o instrumento de tecla & harpa – Polifonia no órgão e na harpa’, na Igreja do Convento de Santa Clara.

Efemérides

1915 - Manifestação de 25 mil mulheres em Nova Iorque, reclamando o direito de voto.

1940 - Nasce o futebolista brasileiro Pelé, Edson Arantes do Nascimento.

1946 - Reúne-se, pela primeira vez, a Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU), no auditório Flushing Meadow de Nova Iorque.

Foto Arquivo

1954 - Reino Unido, França, Estados Unidos (EUA) e União Soviética (URSS), as forças aliadas vencedoras da II Guerra Mundial, concordam com o fim da ocupação da Alemanha.

1998 - O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, e o Presidente da Autoridade Palestiniana, Yasser Arafat, assinam o acordo de paz para o Médio Oriente, em Washington, EUA.

2001 - Steve Jobs apresenta, na sede da Apple, o iPod.

2005 - Vírus H5N1 (gripe das aves) identificado em aves importadas no Reino Unido.

2010 - A WikiLeaks inicia a publicação de documentos secretos relativos à invasão do Iraque, em 2003, e à sua ocupação pelas tropas norte-americanas desde essa data.

2010 - O futebolista Cristiano Ronaldo marca pela primeira vez na carreira quatro golos num jogo, ao contribuir para a goleada por 6-1 do Real Madrid sobre o Santander, na Liga espanhola.

2018 - O Presidente da China, Xi Jinping, inaugura a ponte que liga Hong Kong, Zhuhai e Macau, considerada a maior travessia marítima do Mundo, após nove anos de construção.

2020 - Covid-19. O parlamento aprova, em votação final global, um projecto-lei do PSD que impõe o uso obrigatório de máscara em espaços públicos e que prevê coimas entre 100 e 500 euros para os incumpridores.

