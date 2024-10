Mercado de Automóveis Usados vai contar com cerca de 200 viaturas no Madeira Tecnopolo

O Madeira Tecnopolo acolhe, entre os dias 23 e 27 de Outubro, o Mercado de Automóveis Usados, que vai contar com nove empresas e cerca de 200 viaturas. As propostas de financiamento poderão ser analisadas nesse local, graças à presença de uma empresa financeira.

O evento de entrada gratuita, que hoje foi apresentado pela ACIF, oferece viaturas com uma garantia mínima de 18 meses.

Há a possibilidade dos interessados realizarem um test-drive na hora.

De acordo com a ACIF, há mais empresas interessadas em participar neste evento, mas as limitações do espaço impedem que tal seja possível. Em média, são vendidos entre 80 e 100 carros usados em cada edição, o que corresponde entre 50% e 60% dos carros disponíveis.

Questionado pelos jornalistas, ficou explicito uma diminuição da procura de carros eléctricos novos. No entanto, com os anunciados apoios aos eléctricos novos espera-se um aumento de procura pelos mesmos.