Uma Visão sobre o mercado imobiliário descontrolado

Bom dia. Estas são as principais notícias desta quinta-feira, 17 de Outubro de 2024.

Na revista Visão:

- "A subida descontrolada dos preços das casas"

- "Angola. Memória dos dias de brasa da independência"

- "Ensino Superior. Aumentam queixas contra concursos manipulados"

- "Orçamento. O dilema que divide o PS"

- "Mafra vs. Oleiros. Reportagem no concelho mais jovem e no mais velho"

Na revista Sábado:

- "Os maiores traficantes em Portugal"

- "Grande reportagem. Os bairros da droga em Lisboa e Porto"

- "'Tragam o meu menino para cá'. Entrevista exclusiva aos pais do mais perigoso terrorista português do Estado Islâmico, condenado a 15 anos no Iraque"

No Correio da Manhã:

- "Abusos em Castelo Branco. Humilhação sexual em Centro Educativo"

- "Salário mínimo na função pública sobe para 5Euro acima do privado"

- "Benfica. Schmidt saca dez milhões na despedida"

- "Diz jornal inglês. Amorim no City se Guardiola sair"

- "FC Porto. Goleador Samu 'espicaça' companheiros"

- "Clientes burlados. Bancária com cúmplice para desviar milhões"

- "Guimarães. Dentada de menina trama violador"

- "Acesso ao fisco. Ciberataque expõe nove mil senhas"

- "SAD do Benfica ataca 'acusação infundada'"

- "Julgamento. Juíza diz que ações do BES não davam para comprar bolsa"

- "Pobreza. Dois milhões de pessoas sem bens essenciais"

No Público:

- "UE procura consenso difícil sobre migrantes um dia depois de a Itália ter iniciado deportações"

- "Complemento social para idosos chega a mais 30 mil em três meses"

- "Santa Casa. Empresa na Albânia está na mira das autoridades"

- "Separação de freguesias pode dar origem a 350 novas"

- "Museus. Diretores vão ganhar mais. Arte Antiga é 'despromovido'"

- "Vítor Bento: 'Haverá adesão total dos bancos à garantia pública' para jovens"

- "Guerra na Ucrânia. Plano de paz de Zelensky passa pelo uso de mísseis de longo alcance contra alvos russos"

- "Serviços públicos. Agência alvo de ciberataque faz ajuste direto 'urgente' para 'evitar novo ataque'"

No Jornal de Notícias:

- "Câmaras querem tomar posse de terrenos ao abandono"

- "Fosso entre ricos e pobres aumenta em Portugal"

- "Douro e Lima. Policia marítima aperta rede da fiscalização"

- "Gaia. Parque público e três torres de 15 andares em Canidelo"

- "Violência. Influencer condenada por mergulhar filha para travar birras"

- "Benfica tinha espiões na Federação, Liga de Clubes e Arbitragem"

- "Guardas-noturnos. Atraso nas licenças afasta candidatos"

- "Função Pública. Salário mínimo sobe até aos 875 euros"

- "Taça. Grandes enchem os cofres de Pevidém e Sintrense"

No Diário de Notícias:

- "Consultas para tratar Covid Longo desapareceram dos hospitais"

- "Entrevista [Rui Cardoso, procurador-geral-adjunto, ex-presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público]: 'Falta ao Ministério Público um permanente espírito para aprender com o que se faz mal'"

- "'Media'. Nicolau Santos alerta para fim da 'paz social' na RTP"

- "Caso BES. Depoimento gravado de Ricardo Salgado aponta dedo a Machado da Cruz"

- "Nasceram menos 430 bebés até final de setembro"

- "NATO deixa cair primeiro ponto do plano para a vitória de Zelensky"

- "Banda desenhada. DC Comics à Marvel: o sonho de ser ilustrador"

- "Cinema com três estreias. A utopia de Coppola, a aprendizagem de Trump e a descoberta do amor"

- "Local. Eletrodomésticos, móveis e computadores ganham segunda vida com o Eco Porto"

- "Pordata. Risco de pobreza sobe pela primeira vez em sete anos"

No Negócios:

- "Governo recupera regra de uma entrada por cada saída no Estado"

- "Confiança em novos cortes de juros aumenta"

- "Grandes processos que estão parados nos tribunais fiscais somam mais de 12 mil milhões"

- "Sopa de letras na bolsa. Das FANG e MAMMA às sete magníficas"

- "Ação judicial de ex-CEO contra a TAP ainda não tem data para arrancar"

- "Reportagem. O dia em que Eça de Queirós ajudou numa aula de programação"

No O Jornal Económico:

- "Portugueses que só dependem do SNS continuam a diminuir"

- "Negócio do golfe cresceu 57% e representa 1,6% do PIB"

- "Pobreza aumenta no país e atinge mais de um quarto da população"

- "Manuela Ferro é a portuguesa mais poderosa na banca e finanças"

- "Mercado espera que BCE siga Centeno e volte a cortar taxas"

- "'OE2025 é um orçamento 'stop loss' para parar as dificuldades do país'. Filipe Charters de Azevedo, presidente da Associação Portuguesa de Contribuintes"

- "Sonae e Telefónica querem acelerar requalificação profissional"

- "82% das empresas só investe para responder à concorrência"

No Record:

- "Akturkoglu defende crianças na Palestina: 'Massacre tem de parar'"

- "'Não posso ficar calado. Como é possível viver como se estivesse tudo bem?' [Akturkoglu]"

- "Benfica. Acordo custa 10 MEuro. Rescisão com Schmidt quase acertada"

- "Sporting. Edwards titular sete meses depois"

- "FC Porto. Samu é o melhor marcador Sub-21 da Europa"

- "Entrevista Pedro Dias, secretário de Estado do Desporto: 'Estamos a construir plano para 12 anos'"

No O Jogo:

- "FC Porto. Duda acompanhou-o na formação em Málaga e sublinha-lhe o caráter 'descarado': 'Iván não se esconde'"

- "'Foi uma grande contratação e vai mostrar que é reforço sério'"

- "Samu promete 'muitos mais' golos"

- "Sporting. City já não larga Amorim"

- "Imprensa inglesa garante que o treinador dos leões é a primeira opção para suceder a Guardiola"

- "Dispensado da Seleção, Gonçalo Inácio está a 100%"

- "Benfica. Federação manteve vivo caso dos emails"

- "V. Guimarães. SAD aponta à renovação com Handel"

E no A Bola:

- "Rui Costa reuniu-se com advogados na Luz"

- "Benfica já prepara defesa"

- "Sporting. Rúben Amorim é a alternativa a Guardiola"

- "Gyokeres é o mais decisivo da Liga das Nações"

- "FC Porto. À procura de tetra inédito"

- "Inglaterra. Tuchel foi oficializado e leva adjunto de Martínez"