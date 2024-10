GENUS e Câmara Municipal do Funchal promovem ciclo de conferências

A GENUS – Associação de Defesa do Património da Madeira e a Câmara Municipal do Funchal promovem um ciclo de conferências 'Intervenções no Património Edificado', que se realiza, no dia 23 de Outubro, às 18h00, no Teatro Municipal Baltazar Dias.

São conferencistas a arquitecta Graça Correia Ragazzi, o arquitecto José Adrião, os conservadores-restauradores Carolina Ferreira e Luís Pereira e o engenheiro João Baptista.

"As conferências têm como propósito abordar diferentes formas de intervenção sobre o património edificado e para tal colocar em contraste e diálogo duas profissões complementares na reabilitação. Entre a arquitectura, a geologia e a conservação e restauro, pretende-se que o público entenda a necessidade da intervenção sobre o património edificado como valor cultural", indica nota à imprensa.

A iniciativa é de entrada livre sujeita à lotação da sala.