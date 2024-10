'Mesteres: o saber nas mãos' dá mote para Mercado Quinhentista entre 6 e 8 de Junho de 2025

Já está a ser preparada a próxima edição do Mercado Quinhentista, que se realiza em Machico, entre os dias 6 e 8 de Junho de 2025. 'Mesteres: o saber nas mãos' é o tema escolhido para este ano.

"Pensar o povoamento da Ilha implica um desafiante exercício mental do que terá sido este processo do levantar do chão de um povoado onde, para além de boas águas e muita vegetação, nada existia. Das adversidades deste começo, regido pela premência em se encontrar respostas, começam a emergir boieiros, pedreiros, ferreiros, carpinteiros, tecelões, calafates, tanoeiros, entre muitos outros saberes e ofícios que se revelavam fundamentais na edificação e crescimento dos núcleos populacionais. Agrupados em determinadas ruas/áreas, a toponímia mostra-nos a importância que os mesteres assumiram nas vivências coletivas da Ilha, ao ponto de se fazerem representar nas vereações e na Procissão do Corpo de Deus", refere nota enviada à imprensa.

No fundo, esta será uma forma de lembrar e enaltecer todos os obreiros e artífices, "que fizeram destas Ilhas Atlânticas um testemunho da audácia e determinação do povo português".