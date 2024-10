Idosa com suspeita de fractura após sofrer queda

Uma mulher de 88 anos anos sofreu uma queda, esta manhã, no supermercado 'Continente', localizado na Rua do Carmo, no Funchal, ficando ferida.

A queda terá ocorrido porque o chão estava molhado e escorregadio.

Para o local foi mobilizada uma ambulância dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que prestou os primeiros socorros à idosa.

Com suspeita de fractura num dos membros inferiores, foi transportada para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.