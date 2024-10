Ex-membro dos One Direction Liam Payne morre após queda em hotel na Argentina

Liam Payne, antigo membro da banda inglesa One Direction, morreu hoje aos 31 anos em Buenos Aires depois de cair do terceiro andar de um hotel, adiantaram fontes de segurança e de saúde argentinas.

A morte do artista de 31 anos foi confirmada pelo diretor dos serviços de emergência médica da cidade de Buenos Aires, Alberto Crescenti, que disse aos meios de comunicação locais que a queda lhe causou "ferimentos muito graves que causaram imediatamente a sua morte".

"Liam James Payne, compositor e guitarrista, ex-membro do grupo One Direction, morreu hoje após cair do terceiro andar de um hotel em Palermo", bairro da capital argentina, informou também a polícia, em comunicado.