Mais de 400 idosos com teleassistência

A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO deste domingo, 20 de Outubro, dá conta que o sistema de teleassistência está presente em todos os concelhos e tem como principal prioridade acudir os idosos em situações de urgência. Fique a saber que na Região há 12.184 pessoas com mais de 65 anos a viver sozinhas.

Bruno Sousa arrasa no Ecotrail

Com maior visibilidade nesta primeira página está a reportagem sobre o Ecotrail do Funchal, na qual destacamos que o madeirense Bruno Sousa venceu prova rainha do circuito organizado pelo DIÁRIO e pela Câmara do Funchal, com um recorde absoluto. Mais de três centenas de atletas, distribuídos por quatro percursos distintos, calcorrearam a cidade na 10ª edição do evento.

Amor, saúde e sexualidade sem filtros

Centro de Congressos ao rubro com espectáculo ‘Voz de Cama’ que quebra tabus sem qualquer pudor.

Nesta edição descubra ainda que os suspeitos de 32 furtos no Funchal respondem em tribunal e que a ausência do bispo em encontro de catequistas gera críticas.

