Funchal é a terceira melhor cidade a visitar com animais de estimação

"Portugal é um paraíso para os donos de animais de estimação que procuram explorar novos destinos com os seus companheiros peludos" e, nesse sentido, a capital madeirense está terceiro lugar numa listagem das melhores cidades portuguesas que melhor aceitam animais de estimação dos turistas que nos visitam.

Funchal, com 224 apartamentos do portefólio da Holidu que aceitam animais de estimação, ainda assim fica bem atrás de Lisboa, que lidera, e do Porto, que vem logo a seguir.

"Desde as magníficas cidades costeiras até aos exuberantes campos e encantadores centros históricos, o nosso país possui uma atmosfera acolhedora para os animais de estimação", refere a nota. "Muitos alojamentos, cafés e restaurantes adoptam políticas que aceitam animais de estimação, assegurando que estes se sintam tão bem-vindos como os seus donos", acrescenta. E, ainda, "trilhos panorâmicos para caminhadas, parques extensos e até mesmo algumas praias designadas, permitem que os animais de estimação desfrutem das diversas paisagens e do clima ensolarado".

Assim, "quer esteja à procura de uma aventura urbana ou de uma escapadela tranquila na natureza, a Holidu, o portal de reservas para casas de férias, criou uma classificação das melhores cidades para levar o seu melhor amigo de quatro patas", que pode consultar acima.