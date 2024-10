David Vieira foi o melhor no ‘Caminho das Voltinhas’

Depois de se ter sagrado o melhor madeirense na prova de resistência ‘Escadórios da Humanidade’, que decorreu em Setembro, em Braga, David Vieira, dos Bombeiros Sapadores do Funchal, voltou hoje a vencer a prova do ‘Caminho das Voltinhas’, em Machico.

O bombeiro concluiu o desafio no menor tempo possível, percorrendo 500 metros com um desnível positivo de 100 metros em 4 minutos e 41 segundos.

Em segundo lugar, com mais uma décima, ficou Flávio Remesso, dos Bombeiros Municipais de Machico, e em terceiro lugar da geral Ricardo Rosa, dos Bombeiros Voluntários de Santana, com o tempo de 4 minutos e 46 segundos.

Além da geral absoluta, foram também atribuídos prémios para as três melhores bombeiras e por corporações.

No feminino a melhor na prova foi Carina Araújo, dos Bombeiros Municipais de Machico, seguida de Isabel Rodrigues, dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, e de Eliana Amado, dos Bombeiros Sapadores do Funchal.

A melhor corporação em prova foi a dos Bombeiros Municipais de Machico. Em segundo lugar ficaram os Bombeiros Voluntários de Santana e em terceiro os Bombeiros Sapadores do Funchal.

Tal como o DIÁRIO noticiou, este desafio foi lançado por ocasião do 64.º aniversário dos Bombeiros Municipais de Machico e contou com a colaboração do Gabinete de Desporto da Câmara Municipal de Machico, da Casa do Povo de Machico e da Junta de Freguesia de Machico.

Participaram nesta prova elementos de todas as corporações de bombeiros da Madeira, dos bombeiros do Aeroporto da Madeira, do CLCM (centro Logístico de Combustíveis da Madeira), dos Bombeiros Voluntários de Braga, Bombeiros Voluntários de Lourosa e dos Bombeiros Voluntários de Melres, num total de 96 bombeiros.

O objectivo era fazer a prova no menor tempo possível, com o equipamento de fogos urbanos (botas, casaco, calças, cógula, máscara, arica e luvas), cujo peso ronda os 30 quilos.

João Lima, comandante dos Bombeiros Municipais de Machico, mostrou-se bastante satisfeito com o feedback que recebeu por parte dos participantes e deixou a promessa de realizar uma nova edição no próximo ano.

“Este foi o ano zero, mas tem tudo para continuar. Vamos trabalhar para que a prova seja ainda melhor e com mais dimensão em 2025”, concluiu.