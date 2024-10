“Correu bem [a prova]. Senti-me melhor do que pensava porque já estou há bastante tempo sem fazer Trail e sem treinar especificamente para o Trail, mas continuo activo a fazer muita Orientação e aproveitei esta estadia de uns dias aqui na Madeira com a família, a meio de um trabalho, para fazer aqui mais um Trail. Da outra vez fiz os 40 [Km], desta vez fiz os 30 [Km]. O trajecto não é dos mais bonitos da Madeira e a sinalização, como há muitas veredas, muitas levadas, enganei-me muitas vezes e quando vamos em esforço acaba por ser frustrante. Mas também reconheço que é muito difícil marcar um evento destes com tantas curvas, curvinhas, entradas, saídas… A parte mais interessante é a partida começar aqui no centro do Funchal. E como gosto de correr pela manhã, mais pela fresquinha, era bom que a partida fosse mais cedo”.