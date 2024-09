Novo sismo sentido na ilha Terceira esta tarde

Um novo sismo foi sentido hoje de tarde na Terceira, contabilizando-se sete eventos naquela ilha dos Açores desde as 00:00, segundo o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA).

O sismo mais recente foi registado às 16:20 locais (17:20 em Lisboa), com magnitude 2,0 na escala de Richter e epicentro a cerca de quatro quilómetros a sul-suldeste de Raminho.

"De acordo com a informação disponível até ao momento, o sismo foi sentido com intensidade máxima III (escala de Mercalli Modificada) em Raminho (concelho de Angra do Heroísmo)", adianta o CIVISA.

O primeiro abalo registado esta madrugada na Terceira ocorreu às 01:26 locais (02:26 em Lisboa) e teve epicentro a cerca de quatro quilómetros a este da Serreta, no concelho de Angra do Heroísmo, com magnitude 2,6 na escala de Richter.

Estes eventos "inserem-se na crise sismovulcânica em curso na ilha Terceira desde junho de 2022", de acordo com o CIVISA.

"Desde a madrugada de hoje que verificámos um incremento da sismicidade da crise no vulcão de Santa Bárbara. A crise mantém-se desde junho de 2022 e tem sido pautada por dias de maior energia libertada e associada, muitas vezes, a uma frequência diária de eventos registados mais elevada", explicou a investigadora Rita Carmo, do CIVISA, em declarações à agência Lusa.

"O abalo mais forte ocorreu às 03:27 locais [04:27 em Lisboa] e teve magnitude 3,7 na escala de Richter, e foi amplamente sentido em toda a ilha", explicou a investigadora.

Os outros cinco sismos sentidos desde as 00:00 tiveram magnitude inferior a 3,0.

Rita Carmo sublinhou que se "mantém o padrão de deformação" ao nível do vulcão de Santa Bárbara, uma situação registada "desde há algum tempo".

"A situação é avaliada diariamente pelo nosso gabinete de crise e mantemos o nível de alerta em V3. E, se houver alguma justificação para ser alterado, daremos de imediato informação à Proteção Civil", referiu.

Em 27 de junho, o CIVISA subiu o nível de alerta relativo ao vulcão de Santa Bárbara para V3 e o do sistema vulcânico fissural da ilha Terceira para V1.

Nos níveis de alerta vulcânico, V0 significa "estado de repouso" e V6 "erupção em curso", de acordo com a informação disponível na página do CIVISA. O nível V3 confirma a reativação do sistema vulcânico, existindo sinais de atividade elevada.

A investigadora afirmou que recentemente o gabinete de crise elevou o alerta científico da Crista Submarina da Serreta para V1 (fase de equilíbrio metaestável), porque os dados obtidos pela rede de monitorização CIVISA indicavam valores "ligeiramente acima dos níveis de referência".

A escala de Mercalli Modificada mede os "graus de intensidade e respetiva descrição".

Segundo a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).