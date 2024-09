Unidade de AVC do SESARAM associa-se a campanha nacional

O Serviço de Saúde da RAM (SESARAM, EPERAM) através da sua Unidade de AVC (U-AVC) associa-se, à iniciativa promovida a nível nacional, pela Sociedade Portuguesa do AVC, no próximo dia 27 de outubro, com o intuito de assinalar o Dia Mundial do AVC.

Em nota à imprensa, a U-AVC do Serviço de Saúde da RAM dá conta da organização de uma caminhada local que se alinha com o esforço nacional. A iniciativa é aberta ao público e os participantes devem vestir vermelho e branco cores que simbolizam o compromisso com esta causa.

O médico especialista em medicina interna do SESARAM, EPERAM, Tiago Esteves Freitas, é o Embaixador Regional da Sociedade Portuguesa do AVC e, em conjunto com uma equipa multidisciplinar, deixa um apelo e um convite à população madeirense.

Esta iniciativa, sob o mote 'Pare o AVC, junte-se a nós', tem como objetivo promover hábitos de vida saudável e alertar a população para os sinais de alerta do AVC, os seus fatores de risco e as medidas preventivas que todos podemos adotar.

O AVC é uma das principais causas de mortalidade e incapacidade no nosso país, e é fundamental que todos nos juntemos nesta luta. Esta é uma oportunidade, não só de envolvimentos com a causa, mas também de mostrar a solidariedade e empenho em sensibilizar a comunidade sobre a importância da prevenção do AVC.

A participação nesta caminhada é gratuita, mas carece de inscrição prévia. Poderá fazê-la neste link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEGlHBXgo86BesG2j01A60ioTYL9HT1Sl08j7s84puYFDHZg/viewform