Região inicia campanha de imunização ao Vírus Sincicial Respiratório

A Campanha de Imunização contra o Vírus Sincical Respiratório (VSR) para a época 2024-2025 inicia-se hoje na Região, representando um investimento anual do Governo Regional na ordem dos 400 mil euros,

A imunização com o anticorpo monoclonal anti-VSR nirsevimab, autorizada pela Agência Europeia do Medicamento em 2022, juntou-se às medidas de higiene e controlo ambiental para a prevenção desta infeção, sendo recomendada pela Organização Mundial da Saúde e fazendo já parte dos esquemas de imunização recomendados em vários países.

A implementação de uma estratégia de imunização contra o VSR na Região, na época 2023-2024, foi inovadora no país e permitiu oferecer esta proteção a 1.715 crianças, ao nascimento ou até os 8 meses, na sua primeira época de VSR. Confirmando a evidência disponível sobre a elevada efectividade desta imunização, na época 2023-2024, só no SESARAM, verificou-se uma redução de 55% no número de hospitalizações por infeção respiratória aguda a VSR, em crianças até os 12 meses de idade.

O objectivo é prevenir a doença grave e a hospitalização por VSR, em crianças que vão viver a sua primeira época VSR ou que apresentam risco acrescido para doença grave causada por este agente.

Assim, são alvo da imunização:

* Crianças nascidas no período de 1 de Outubro de 2024 a 31 de Março de 2025, que fazem a imunização na maternidade, após o nascimento;

* Crianças nascidas no período de 1 de Abril a 30 de Setembro de 2024, que serão convocadas para serem imunizadas nos Centros de Saúde da área de residência.

* Crianças com risco acrescido de doença grave por VSR, a entrar na 2.ª época de circulação do vírus, até os 24 meses, que serão imunizadas na consulta de profilaxia do VSR do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Mais informações podem ser obtidas nos serviços mencionados do SESARAM. Todavia, materiais de divulgação sobre a campanha estão a ser disseminados nos locais de imunização, através de parceiros e outros meios de comunicação social. O cartaz e flyer alusivos “Protegido para respirar bem: Imunização anti-VSR Época 2024-25” estão acessíveis no site da Direção Regional da Saúde.

O Vírus Sincicial Respiratório (VSR) é uma causa frequente de infecção respiratória em crianças, em especial no início da vida. É um vírus respiratório muito comum e contagioso, que circula entre o Outono e a Primavera, causando bronquiolites e pneumonias, que resultam muitas vezes em hospitalizações.