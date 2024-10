Abertas as candidaturas aos apoios financeiros para melhoria da Rede de Cuidados Continuados Integrados da RAM

"Encontram-se abertas as candidaturas aos apoios financeiros para a Expansão, Desenvolvimento e Melhoria da Rede de Cuidados Continuados Integrados da RAM (REDE), de âmbito Geral, na tipologia de Longa Duração e Manutenção, no valor de 7.020.000 euros". O aviso de abertura do concurso foi publicado, hoje, dia 2 de Outubro, no site do IASaúde.

Este investimento, ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), tem como objectivo "apoiar projectos que contribuam para o reforço da capacidade de resposta da REDE, através do aumento do número de lugares em Cuidados Continuados Integrados", clarifica o organismo em nota de imprensa.

O aviso agora lançado prevê a criação de 78 novos lugares na tipologia de Longa Duração e Manutenção de Cuidados Continuados Integrados de âmbito Geral na Região, "valor que corresponde a 7,2% da meta global de 1.080 lugares, através da construção de raiz, ampliação e/ou remodelação de infra-estruturas", complementa a mesma nota.

O prazo para a apresentação de candidaturas decorre até 4 de Novembro.