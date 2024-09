Dançando com a Diferença promove aulas abertas no Funchal

Em nota à imprensa, a Cia. Dançando com a Diferença convida o público a conhecer o seu método de trabalho e a participar em duas aulas de dança nos dias 24 e 26 de Setembro no Armazém do Mercado, Funchal.

As aulas são dirigidas a todas as pessoas maiores de 10 anos que tenham interesse em explorar a dança enquanto forma de expressão artística, não sendo necessário qualquer tipo de experiência prévia, explica.

Estas sessões, que decorrem entre as 18h30 e as 20h, oferecem a oportunidade de entender e experienciar um pouco do dia-a-dia dos intérpretes desta Companhia, reconhecida internacionalmente pela sua missão centrada na valorização da diversidade e na integração de pessoas com e sem deficiência no mundo das artes performativas.

"Queremos que todos tenham a oportunidade de vivenciar o poder transformador da Arte e – em particular – da dança. As nossas aulas abertas são uma forma de manter a proximidade com o público, para que este entenda o que significa verdadeiramente ‘dançar com a diferença'. Num ambiente acolhedor e livre de julgamentos, serão duas sessões de entrada livre e sem compromisso de continuidade, mas que podem de facto ser a porta aberta para o nosso Grupo de Formação”. Henrique Amoedo, diretor artístico da companhia

Os participantes devem trazer roupa confortável e vontade de explorar o movimento. Recorde-se ainda que não é necessária inscrição prévia.

A Companhia Dançando com a Diferença é uma estrutura financiada por República Portuguesa - XXIII Governo / Direção-Geral das Artes (2023 - 2026), Governo Regional da Madeira e Câmara Municipal do Funchal. É companhia residente no MUDAS. Museu de Arte Contemporânea da Madeira e projeto residente no Teatro Viriato, em Viseu. Apoios locais no Funchal: PortoBay – Hotels & Resorts e Júlio Silva Castro – Fotografia, Vídeo e Publicidade.