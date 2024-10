Câmara de Lobos distingue sete individualidades com medalha de mérito municipal grau ouro

Na próxima sexta-feira, dia 4 de Outubro, o Município de Câmara de Lobos celebra o seu 189.º aniversário de elevação a concelho, com uma sessão solene na qual serão atribuídas Medalhas de Mérito Municipal a sete individualidades que se destacaram na comunidade.

"Este reconhecimento tem como objetivo enaltecer e louvar personalidades e instituições que se destacam na promoção de valores como a solidariedade, a fraternidade e o sentido de comunidade, incentivando a disseminação destes princípios entre os cidadãos", realça a autarquia em comunicado de imprensa.

Serão, então, distinguidas as seguintes personalidades:

Pedro Buaró , atleta do Sport Lisboa e Benfica, originário do Estreito de Câmara de Lobos, pelo seu desempenho desportivo, sendo o primeiro madeirense a qualificar-se para os Jogos Olímpicos Paris 2024, na modalidade de Salto com Vara.

, atleta do Sport Lisboa e Benfica, originário do Estreito de Câmara de Lobos, pelo seu desempenho desportivo, sendo o primeiro madeirense a qualificar-se para os Jogos Olímpicos Paris 2024, na modalidade de Salto com Vara. Chef Octávio Freitas , pela sua contribuição à gastronomia regional, integrando produtos locais em criações contemporâneas que valorizam a produção madeirense.

, pela sua contribuição à gastronomia regional, integrando produtos locais em criações contemporâneas que valorizam a produção madeirense. Chef Amândio Gonçalves , pelo trabalho na promoção da gastronomia regional, através de inovações culinárias que destacam a qualidade dos produtos locais.

, pelo trabalho na promoção da gastronomia regional, através de inovações culinárias que destacam a qualidade dos produtos locais. João Carvalho , fundador do Grupo Folclórico Cultural e Recreativo da Quinta Grande, pelo seu compromisso de 31 anos em prol da cultura e das tradições locais.

, fundador do Grupo Folclórico Cultural e Recreativo da Quinta Grande, pelo seu compromisso de 31 anos em prol da cultura e das tradições locais. Professora Merícia Ribeiro , pelo seu papel na criação do Centro Intergeracional do Estreito de Câmara de Lobos e pela dedicação ao ensino voluntário de alfabetização no Projeto Conviver com Alegria.

, pelo seu papel na criação do Centro Intergeracional do Estreito de Câmara de Lobos e pela dedicação ao ensino voluntário de alfabetização no Projeto Conviver com Alegria. Padre António Simões , Coronel Capelão militar, reconhecido pela sua vida dedicada ao serviço pastoral e à prestação de apoio espiritual às Forças Armadas Portuguesas.

, Coronel Capelão militar, reconhecido pela sua vida dedicada ao serviço pastoral e à prestação de apoio espiritual às Forças Armadas Portuguesas. Manuel Nunes, pela sua significativa contribuição à economia local, pela descoberta dos mais ricos bancos de pesca de peixe-espada-preto e como deputado na primeira legislatura da Assembleia Legislativa da Madeira.

De referir que, este ano, as comemorações decorrem na freguesia do Curral das Freiras, recentemente afectada pelos incêndios de Agosto, "como gesto de solidariedade e apoio à sua recuperação".

As comemorações terão início com a cerimónia de Hastear das Bandeiras, às 9 horas, em frente aos Paços do Concelho, acompanhada pelas entidades locais.

A cerimónia solene terá lugar no Centro Cívico do Curral das Freiras, pelas 10 horas, e contará com as intervenções: do presidente da Assembleia Municipal, Manuel Pedro Freitas, do presidente da Câmara Municipal, Leonel Silva, do presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, e do presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues.