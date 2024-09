Distinção turística toca várias áreas da sociedade

O Governo Regional distinguiu, esta sexta-feira, 21 personalidades e entidades com a Medalha de Mérito Turístico, pelo contributo que têm dado, ao longo dos anos, ao desenvolvimento do turismo na Região.

Na cerimónia que decorreu no Convento de Santa Clara, no Funchal, onde, além dos agraciados, estiveram vários elementos do Executivo madeirenses, Miguel Albuquerque fez questão de realçar a transversalidade do turismo, tocando várias áreas da sociedade, algo que, conforme disse, se comprova pela diversidade dos homenageados.

O presidente do Governo Regional, na sua intervenção, fez questão de salientar que “quase todos os sectores são fulcrais para termos um destino turístico de qualidade e humanizado”, por entender que o que valoriza do destino Madeira é o trabalho de toda a comunidade, quer em prol da paisagem, quer na cultura, dando apenas alguns exemplos.

Referindo-se a números, Miguel Albuquerque não deixou de notar o “boom turístico” que a Região conhece nos últimos tempos, que obrigará a tomar medidas com vista a melhorar o destino. Sustenta a sua análise nos resultados entre 2015 e 2023, último ano com dados já fechados, embora tenha realçado que o desempenho continua em crescendo.

Concretizando, no que toca a dormidas, o crescimento foi superior a 55%; no número de hóspedes a subida foi de 89%; e nos proveitos, o crescimento chegou aos 97%.

“Em algumas horas, em alguns pontos, há pressão. É normal que aja pressão”, disse o líder do Executivo madeirense, embora entenda que “essa pressão não é fatal”. Por isso, refere que “não vale a pena entrarmos com visões apocalípticas sobre o turismo”, pois o mesmo “é susceptível de ser organizando”, nomeadamente no que toca à mobilidade ou de “suporte das cargas”.

É nesse sentido que o Governo Regional já está a trabalhar com os agentes turísticos, para que a qualidade do destino não seja colocada em causa.

Aos galardoados, Albuquerque agradeceu o seu desempenho em prol do turismo, salientando que estas pessoas são “reconhecidas pela sua dedicação, pelo seu trabalho, pelo seu sentido de responsabilidade” ao longo de vários anos ao serviço do destino.

Esses foram aspectos realçados, também, por Vítor Sardinha. Em nome dos homenageados, o músico que tem levado o nome da Madeira pelo Mundo frisou a satisfação dos que receberam hoje uma medalha pelo reconhecimento alcançado, salientando, também, a entrega de todos ao bem comum.

Foram distinguidas as seguintes pessoas/entidades:

– Cláudia Gomes, chefe de recepção ‘The Views Baía’

– Aldónio Nóbrega, banheiro Albergaria Penha de França

– Arnaldo Jardim, chefe de restaurantes e banquetes

– Bravatour – Agência de Viagens e Turismo

– Rita Melim, guia da Lazermar – Agência de Viagens e Turismo

– Restaurante Casal da Penha

– Bar-Restaurante João do Cabeço

– Vítor Sardinha, músico, professor e investigador

– José Marino Abreu de Freitas, músico

– Alfredo Jaime Freitas e Talida da Piedade Fernandes Martinho, elementos do Grupo de Folclore e Etnográfico da Boa Nova

– Fábrica Santo António

– Clube de Montanha do Funchal

– Padre Rui Sousa, fundador da Sidraria dos Prazeres

– Teresa Spínola, proprietária Teresa Spínola Cabeleireiros

– Miguel Franco de Sousa, presidente da Federação Portuguesa de Golfe

– Rita de Fátima Rodrigues Gonçalves, proprietária do salão de beleza no Pestana Casino Park Hotel

– Rui Manuel Xavier da Costa, assistente operacional aposentado do Museu Quinta das Cruzes

– Roberto Carlos Martins da Silva, coordenador do Sector de Transporte Interurbano e Turismo da Horários do Funchal

– Fernando da Silva Pestana Diniz, chefe dos Guarda Canal da Central Hídrica da Serra de Água – EEM

– Orlando Agrião Jardim, assistente operacional no estaleiro da Madalena do Mar - Direcção Regional de Estradas

– José Agostinho da Silva, responsável pela gestão patrimonial das Casas de Abrigo da Madeira - Instituto de Florestas e de Conservação da Natureza.

Nem todos os distinguidos estiveram presentes na cerimónia desta manhã.