Bernardo Trindade distinguido com medalha de Mérito Turístico

O madeirense Bernardo Trindade, actual presidente da Associação da Hotelaria de Portugal e líder do Conselho Estratégico do Turismo do Porto e Norte de Portugal, foi distinguido esta sexta-feira, 27 de Setembro, com uma medalha de Mérito Turístico durante a VII Cimeira do Turismo Português, que decorreu no Palácio de Mafra.

Os principais intervenientes do Turismo em Portugal reuniram-se para assinalar o Dia Mundial do Turismo, abordando temas estratégicos da actividade turística no País, projectando o futuro.

Na ocasião, o Governo Português entregou as Medalhas de Mérito Turístico a quatro entidades.

Bernardo Trindade, licenciado em Organização e Gestão de Empresas pelo ISG – Business and Economic School. Além de presidente da Associação da Hotelaria de Portugal é actualmente administrador do Grupo PortoBay Hotels & Resorts, administrador da empresa Sweets & Sugar, presidente do Conselho Estratégico do Turismo do Porto e Norte de Portugal.