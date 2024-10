Sérgio Gonçalves e Airbnb abordam desafios do turismo e do alojamento local

Sérgio Gonçalves esteve, esta tarde, reunido com representantes da Airbnb para articular questões relacionadas com o sector do turismo e do alojamento local, com destaque para o regulamento relativo ao arrendamento de curta duração.

"Este regulamento, aprovado no mandato anterior, visa reforçar a transparência do alojamento local, introduzindo obrigações de registo harmonizadas para os anfitriões e as suas propriedades, de forma a melhorar a qualidade do serviço para os consumidores e ao mesmo tempo ajudar as autoridades públicas a regular esta crescente parte do sector turístico", realça o Partido Socialista (PS) em comunicado de imprensa.

Neste encontro, Sérgio Gonçalves sublinhou a importância de “assegurar que o aumento do turismo não compromete o bem-estar das populações”, apelo que os representantes da Airbnb aproveitaram para apresentar exemplos de tecnologias utilizadas para reduzir a pressão sobre os principais pontos turísticos e dispersar a oferta de alojamento local por diferentes regiões.

O deputado ao Parlamento Europeu focou-se também na questão da habitação, evidenciando a "necessidade de promover um modelo de turismo que não impacte negativamente o acesso das populações a habitação digna e a preços acessíveis".

A Airbnb é uma empresa de alojamento de curta e longa duração fundada em 2008, com mais de 7 milhões de alojamentos listados na sua plataforma digital. Em Portugal, o alojamento local ultrapassou as 47 milhões de dormidas turísticas em 2023, o que representa 42% do total.

Ainda nesta reunião, focou-se "a importância de envolver todos os actores do setor na defesa de um modelo de turismo sustentável, que assegure qualidade de vida para os cidadãos locais e ofereça a melhor experiência possível aos turistas".