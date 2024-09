Sérgio Gonçalves reuniu com a Ryanair

O eurodeputado madeirense Sérgio Gonçalves reuniu-se, esta tarde, com um responsável da Ryanair, onde foram abordados temas como os direitos dos passageiros e propostas legislativas que estão a ser discutidas a nível europeu nesta área.

O eurodeputado madeirense integra a Comissão de Transportes e Turismo do Parlamento Europeu, sendo relator do grupo dos Socialistas e Democratas no dossier sobre a directiva para a protecção dos direitos de passageiros em viagens combinadas.

Como refere em comunicado enviado à imprensa, a reunião serviu, também, "para debater o papel das transportadoras aéreas na conectividade das regiões, em particular das regiões ultraperiféricas e a sua importância no crescimento económico dessas regiões".

Na ocasião, diz o socialista ter aproveitado "para discutir algumas questões especificas da Região Autónoma da Madeira, em particular as operações actuais e futuras da companhia no Aeroporto da Madeira e o Plano de Contingência, que serão objecto de novas reuniões num futuro próximo”, adiantou Sérgio Gonçalves.

A empresa irlandesa é, actualmente, a maior transportadora aérea da Europa, com 182 milhões de passageiros em 2023. Na Madeira, opera 10 rotas para sete países diferentes: Lisboa e Porto (Portugal), Londres e Manchester (Reino Unido), Milão (Itália), Dublin (Irlanda), Paris e Marselha (França), Bruxelas (Bélgica) e Nuremberga (Alemanha). Presentemente a companhia tem capacidade para movimentar 730 mil passageiros no Aeroporto da Madeira, o que significa cerca de 20% do movimento total de passageiros aéreos da Região.